Para ampliar oportunidades profissionais, Duolingo anuncia integração do Duolingo Score com LinkedIn

O Duolingo anunciou nesta terça-feira, 16, uma integração do seu serviço com o LinkedIn, por meio da conexão do Duolingo Score com os perfis da rede social profissional. Além disso, a plataforma de aprendizagem móvel também vai ampliar seu curso de Xadrez e um novo modo de competição entre jogadores no iOS. As melhorias foram divulgadas durante o evento anual Duocon 2025.

Pela primeira vez, os usuários poderão incluir sua pontuação no Duolingo, que reflete suas habilidades linguísticas de forma precisa e instantânea, diretamente nos seus perfis do LinkedIn. Para a companhia, essa funcionalidade vai aproximar as competências linguísticas das oportunidades profissionais na maior rede de contatos do mundo.

Segundo Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo, as atualizações marcam a transformação do aplicativo, usado mundialmente para o aprendizado de idiomas, em uma plataforma educacional mais abrangente.

“Nosso objetivo sempre foi disponibilizar a melhor educação do mundo para todos. Com essas atualizações, damos mais um grande passo nessa direção”, disse Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo.

E acrescenta: “Seja adicionando sua pontuação do Duolingo ao seu perfil do LinkedIn ou enfrentando uma pessoa real em uma partida de xadrez treinada por Oscar, estamos mostrando que a educação pode ser útil, confiável e, na verdade, divertida.”

Xadrez mais social

Lançado inicialmente para iOS em junho de 2025, o curso de Xadrez do Duolingo conquistou milhões de usuários com sua abordagem divertida e baseada em quebra-cabeças. Agora, o Duolingo leva o Xadrez a um novo nível com duas grandes novidades:

Disponibilidade no Android: O curso chega ao Android, permitindo que mais alunos ao redor do mundo possam acessá-lo em diversos idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e português.

Modo Jogador versus Jogador (PvP): Em breve no iOS, essa funcionalidade permitirá aos alunos desafiar outros em partidas ao vivo. A versão para Android será lançada em breve.

O curso de Xadrez ensina estratégias reais com a ajuda de Oscar, o tutor de xadrez sarcástico e exigente do Duolingo. Segundo a plataforma, a nova modalidade PvP trará ainda mais interação e competitividade ao aprendizado, transformando o xadrez em uma experiência social e empolgante.

Avançando com IA e personalização na aprendizagem

No Duocon, a companhia americana destacou a importância da inteligência artificial e da experimentação no aprimoramento de sua plataforma. O serviço de videochamadas com IA, agora disponível em nove cursos populares para assinantes do Duolingo Max, facilita a prática de conversação ao tornar a interação mais fluida e natural, além de fornecer feedback imediato e avaliações pós-chamada. Os alunos poderão praticar com Lily, a personagem irreverente do Duolingo, que agora oferece uma experiência ainda mais personalizada e envolvente.

Em outro painel, a empresa compartilhou insights sobre o uso de testes A/B, fundamentais para a evolução constante do produto. Novas aulas, notificações e outros recursos são avaliados por milhões de usuários, permitindo decisões baseadas em dados que aumentam o engajamento e otimizam o aprendizado.