Os segredos do Chess.com: como uma plataforma de xadrez online ficou bilionária e cresceu 500%

O crescimento do Chess.com — um site para jogadores de xadrez — até se tornar uma empresa bilionária é uma história marcada por estratégia, visão de longo prazo e constante adaptação às mudanças culturais e tecnológicas.

Fundada em 2007 por Erik Allebest e Danny Rensch, a plataforma começou com a missão de tornar o jogo de xadrez mais acessível e divertido, combinando a paixão dos fundadores pelo jogo com habilidades empreendedoras adquiridas em negócios anteriores. Essas informações foram tiradas de Inc.

Uma visão ambiciosa para o xadrez

Um dos aspectos essenciaispara o sucesso da empresa foi a visão ambiciosa dos co-fundadores, especialmente Danny Rensch, que almejava transformar a visão sobre o jogo no mundo.

Já Erik Allebest descreveu a trajetória da empresa como um "triunfo de duas décadas que parece uma vitória da noite para o dia", e destacou que o crescimento foi resultado de um esforço contínuo em melhorar a experiência do usuário e expandir as fronteiras do jogo tradicional.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

A aquisição estratégica do domínio por US$ 56 mil no início foi uma base importante para a construção da marca.

O streaming e a conexão com a comunidade digital

A empresa resolveu apostar cedo no streaming, muito antes desse segmento se popularizar em plataformas como o Twitch.

Em 2012, a plataforma realizou seu primeiro "death match", – uma série rápida de partidas com premiação, – que ajudou a atrair visibilidade e engajamento para o xadrez online.

Hoje, o Chess.com conta com mais de 1,2 milhão de seguidores no Twitch e 2,6 milhões no YouTube, evidenciando o poder da conexão com a comunidade digital.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Crescimento explosivo e alcance global

Em 2025, a plataforma alcançou a marca de 200 milhões de membros, refletindo não apenas um interesse crescente pelo xadrez, mas também a habilidade do Chess.com em atrair e reter jogadores.

Segundo Erik Allebest, a capacidade de identificar e aproveitar oportunidades foi essencial para esse crescimento.

A empresa se alinhou com as mudanças culturais, tornando o xadrez um esporte mais acessível, social e competitivo, o que atraiu uma nova audiência.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS