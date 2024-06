X pode virar um OnlyFans depois da liberação de conteúdo pornô?

O X também orientou usuários que publicam conteúdo adulto a ajustarem as configurações de suas contas para sinalizar que suas imagens e vídeos podem ser sensíveis - isso fará o conteúdo ser coberto por um aviso no feed. Se isso não for feito, a própria rede poderá ativar um alerta no perfil.

Embora X nunca tenha permitido explicitamente conteúdo adulto, houve um aumento nesse conteúdo após o lançamento do programa de assinatura Twitter Blue. Esse novo nível pago do X permitiu que profissionais do sexo e atores pornôs cobrassem dos assinantes uma taxa por conteúdo, semelhante à forma como os artistas monetizam conteúdo no OnlyFans.

Agora, com a mudança oficial nas regras, parece que X está imitando o esforço de OnlyFans para construir relacionamentos comerciais mais fortes entre criadores de conteúdo e assinantes.

Segundo a Fortune, desde que Elon Musk comprou o X, em outubro de 2022, ele tem afirmado que a empresa precisa buscar receitas de assinaturas para diversificar seus fluxos de receita. Essa crença foi o ímpeto para o lançamento do Twitter Blue, agora conhecido como X Premium, uma versão compatível com pornografia. No entanto, esses planos ruíram ainda em 2022 quando as equipes de moderação de conteúdo de X perceberam que não tinham a capacidade de rastrear adequadamente material de agressão sexual infantil e outras formas de conteúdo ilegal sexualmente explícito, de acordo com reportagem do The Verge. Assim, os planos foram suspensos.

Musk aposta na assinatura

Musk tem grandes ambições para o negócio de assinaturas da X. Numa apresentação a investidores, ele propôs reduzir o negócio de publicidade de 90% das receitas para apenas 45% até 2028. Isso significaria que as receitas de assinaturas aumentariam para US$ 10 bilhões por ano até essa data. Esse número duplicaria a receita de US$ 5 bilhões do antigo Twitter em seu último ano completo como empresa pública antes de Musk a tornar privada.

Desde então, tem sido difícil avaliar o progresso do X de acordo com os benchmarks estabelecidos por Musk. No entanto, alguns relatórios iniciais dos primeiros dias de sua gestão como novo proprietário de X mostram que a empresa tem lutado para manter usuários e anunciantes. Em outubro de 2023, um ano após Musk comprar a plataforma, os usuários mensais do X caíram 15% e as receitas de publicidade foram 54% menores. Uma análise mais recente descobriu que os usuários ainda estavam deixando a plataforma em massa no ano novo. Em fevereiro deste ano, os usuários mensais caíram 24% ano em comparação com 2023.