SpaceX, de Musk, recebe autorização para quarto voo de teste da Starship nesta semana

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, recebeu autorização do governo norte-americano para executar seu quarto vôo de teste de seu foguete lunar.

Se tudo seguir conforme o planejado, a Starship deve decolar na quinta-feira. Uma transmissão ao vivo do teste de voo estará disponível no site da SpaceX cerca de 30 minutos antes da decolagem, que deve ocorrer por volta das 8h, horário dos EUA.

A Starship, composta por uma espaçonave e e um foguete propulsor conhecido como Super Heavy (todos reutilizáveis), será lançada a partir das instalações da Starbase da empresa em Boca Chica, Texas.

A Administração Federal de Aviação, que licencia lançamentos de foguetes comerciais, deu à SpaceX sua aprovação para o voo de teste na terça-feira e disse que a empresa “atendeu a todos os requisitos de segurança e outros requisitos de licenciamento para este voo de teste”.

A SpaceX propôs três cenários envolvendo a entrada da Starship na atmosfera que não exigiriam investigação caso o veículo fosse perdido, segundo a agência. Esses acidentes potenciais incluem a falha de um escudo térmico, alguma perda de controle do veículo em pleno vôo e a falha de um motor durante um incêndio no pouso.

“Se ocorrer uma anomalia diferente com o veículo Starship, uma investigação pode ser justificada, bem como se ocorrer uma anomalia com o foguete auxiliar Super Heavy”, disse a agência em um comunicado.

As duas primeiras tentativas de levar a Starship a velocidades orbitais em 2023 terminaram em explosões, com a espaçonave e o propulsor explodindo antes de atingirem os locais de pouso pretendidos.

O terceiro voo de teste de quase uma hora, realizado em março, alcançou vários marcos antes de se desintegrar após a reentrada na Terra em vez de cair no Oceano Índico.

Musk já classificou o sucesso da Starship como fundamental para a missão central da SpaceX: levar humanos para Marte pela primeira vez.

A Starship é também o veículo que a NASA selecionou para levar astronautas dos Estados Unidos à Lua pela primeira vez em mais de cinco décadas, como parte do seu programa Artemis. A agência disputa com a China quem vai liderar a próxima corrida espacial. Os asiáticos conseguiram um feito inédito recentemente: pousar no chamado "lado oculto" da Lua.