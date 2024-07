Apple TV+ faz em um mês audiência que a Netflix faz em um dia

A Apple está investindo bilhões de dólares por ano em programação original para seu serviço de streaming, o Apple TV+. Esses esforços têm rendido críticas positivas e muitas indicações a prêmios, mas a plataforma ainda luta para conquistar uma fatia significativa da audiência. Atualmente, o Apple TV+ atrai apenas 0,2% da audiência televisiva nos Estados Unidos, enquanto a Netflix, seu principal concorrente, atinge esse mesmo número em apenas um dia. As informações são da Bloomberg.

Para se ter uma ideia do cenário competitivo, a Netflix lidera o mercado de streaming com uma participação de 7,3% da audiência total nos EUA, segundo dados recentes da Nielsen. A Hulu, outra plataforma popular, possui cerca de 3,3% da audiência, enquanto a Disney+ atinge 2%. Mesmo serviços mais novos, como o HBO Max, conseguem atrair 1,2% da audiência, destacando a dificuldade do Apple TV+ em se estabelecer no mercado.

Essa disparidade é um grande desafio para a Apple, que desde o lançamento do Apple TV+ em 2019, tem buscado se posicionar como um player relevante no setor. A estratégia inicial de contratar grandes nomes e investir em produções de alto calibre, como "The Morning Show" com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, além do sucesso "Ted Lasso", que se tornou o programa de streaming mais assistido de 2023, não foi suficiente para garantir uma base sólida de espectadores.

O problema não é a qualidade do conteúdo. De fato, a Apple tem se destacado em termos de críticas e prêmios, conquistando o Oscar de Melhor Filme com "Coda" em 2022 e recebendo inúmeras indicações ao Emmy. No entanto, esses sucessos não têm se traduzido em uma grande audiência. Parte desse desafio pode ser atribuído à estratégia da Apple de focar em um número menor de produções de destaque, ao contrário da Netflix, que lança uma quantidade massiva de conteúdo regularmente.

Além disso, a Apple optou por não licenciar programas de TV e filmes antigos, o que poderia atrair um público mais amplo e diversificado. Em vez disso, a plataforma depende exclusivamente de novos lançamentos para atrair e manter assinantes, uma estratégia arriscada que não tem mostrado os resultados esperados em termos de audiência.

A diferença de audiência é gritante quando se considera que a Netflix, com seu vasto catálogo e estratégia de lançamento constante, consegue atrair em um dia o mesmo número de espectadores que o Apple TV+ consegue em um mês. Isso coloca uma pressão significativa sobre a Apple para repensar sua abordagem e encontrar maneiras de aumentar sua base de assinantes.

Apple quer streaming sustentável

Para o futuro, a Apple está adotando medidas para tornar seu serviço de streaming mais sustentável financeiramente. Isso inclui a tentativa de pagar menos adiantado pelos shows, cancelar rapidamente aqueles que não estão funcionando e começar a licenciar programação de concorrentes para reduzir a dependência de séries originais.

A Apple também está buscando controlar melhor os custos de produção, forçando estúdios parceiros a assumir uma parte maior dos custos quando as produções estouram o orçamento. Este movimento de contenção de despesas é um reflexo do que outros estúdios e serviços de streaming em Hollywood estão fazendo após anos de gastos elevados e prejuízos.

Apesar dos desafios, a Apple continua comprometida com o Apple TV+ e busca formas de melhorar seu desempenho no mercado. A esperança é que, com ajustes estratégicos e uma abordagem mais equilibrada entre quantidade e qualidade de conteúdo, a plataforma possa aumentar sua participação de mercado e competir de maneira mais eficaz com gigantes do streaming como Netflix, Hulu e Disney+.

Com um portfólio de conteúdo que inclui séries aclamadas como "Severance" e "Foundation", e parcerias com grandes nomes da indústria, a Apple ainda tem potencial para se destacar. No entanto, será crucial ajustar suas estratégias para atrair um público mais amplo e aumentar a retenção de assinantes, garantindo que o investimento em conteúdo original gere o retorno desejado em termos de audiência e receita.