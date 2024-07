Assessor de Trump denuncia Harris por receber indevidamente fundos da campanha de Biden

A campanha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump apresentou na terça-feira, 23, uma denúncia à Comissão Eleitoral Federal (FEC) contra a vice-presidente Kamala Harris, favorita à indicação democrata, por ter recebido “indevidamente” fundos de campanha do presidente Joe Biden após sua desistência.

“Kamala Harris está tentando perpetrar um roubo de US$ 91,5 milhões do dinheiro que sobrou da campanha de Joe Biden, uma apropriação descarada de dinheiro que constituiria a maior contribuição excessiva e a maior violação da história da Lei Federal de Campanhas Eleitorais de 1971”, diz o texto da denúncia, apresentada pelo assessor de campanha de Trump, David Warrington.

O assessor acusou a campanha de Harris de violar as leis federais de financiamento de campanha ao substituir o nome de Joe Biden pelo seu para assumir o controle dos fundos de sua campanha, depois que a conta da campanha de Biden mudou seu nome para "Harris para Presidente" na segunda-feira, após a decisão do presidente de desistir da candidatura.

A denúncia pede uma investigação criminal sobre a conduta e sugere que Biden deveria ser forçado a reembolsar suas contribuições aos doadores, em vez de transferi-las para Harris.

Em entrevista à emissora de rádio “NPR”, o presidente republicano da FEC, Sean Cooksey, nomeado por Trump, comentou na segunda-feira que é “uma situação realmente complicada” e que “vai ter que passar por um processo”.

Desistência de Biden

Biden anunciou o fim de sua campanha presidencial no domingo, após uma rebelião dentro do Partido Democrata, com membros da Câmara dos Representantes e do Senado pedindo publicamente sua retirada.

No debate de 27 de junho contra Trump, o atual presidente, de 81 anos, projetou uma imagem envelhecida e teve dificuldade em articular algumas frases, o que provocou fortes críticas dentro do seu partido.

Biden escolheu como sucessora sua vice-presidente, Kamala Harris, que já obteve na segunda-feira delegados suficientes para garantir a nomeação na próxima Convenção Nacional Democrata, que terá início em 19 de agosto, em Chicago.

Em apenas 24 horas, Harris também alcançou um feito ao arrecadar mais de US$ 81 milhões para sua campanha.

