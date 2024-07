O que faz a CrowdStrike, empresa por trás do apagão cibernético

Em 2016, o partido Democrata dos Estados Unidos contratou a empresa para investigar uma falha na sua rede de computadores.

A Crowdstrike divulgou nesta sexta-feira, em comunicado assinado pelo CEO George Kurtz, que o apagão global não se trata de um ataque hackers — mas sim de um defeito em uma atualização de sistema.

"A Crowdstrike está ativamente trabalhando com clientes impactados por um defeito encontrado em uma atualização de conteúdo para servidores Windows. Servidores Mac e Linux não foram impactados. Este não é um incidente de segurança ou ataque cibernético", afirma a nota.

"Nós também recomendamos que as organizações se certifiquem de que estão se comunicando com representantes da Crowdstrike através de canais oficiais. Nossa equipe está totalmente mobilizada para assegurar a segurança e estabilidade de clientes da Crowdstrike."

CEO diz que problema que derrubou sistemas Windows está solucionado

O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, afirmou que a empresa identificou a atualização que derrubou sistemas Windows.

“Isso não é um incidente de segurança ou um cyberattack,” disse Kurtz em uma declaração postada no X. “O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada.”

CrowdStrike havia alertado seus clientes de que seu produto de monitoramento de ameaças, o Falcon Sensor, estava causando o colapso do sistema operacional Windows da Microsoft. Isso coincidiu com as interrupções nos serviços de cloud da Microsoft Azure, e a resultante falha de TI paralisou empresas ao redor do mundo.

Nesta sexta-feira, McDonald’s, United Airlines Holdings, e o Grupo LSE estavam entre as principais empresas que divulgaram uma variedade de problemas com as comunicações para atendimento ao cliente. A KLM informou que estava suspendendo a maioria dos voos devido a uma falha global de computador. Elas estavam entre as corporações globais mais proeminentes a relatar problemas em suas operações.