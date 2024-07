Olimpíadas 2024: 'caça aos ratos' poderá render R$ 11.500 a faxineiros de Paris Especialistas trabalharam para fechar os pontos de saída dos esgotos para acabar com a fama da cidade – e com as piadas citando o filme Ratatouille

Ratos costumam aparecer em locais que serão muito utilizados nos Jogos (Argument)