CEO do Spotify confirma que assinatura "deluxe" com áudio de alta fidelidade chegará em breve

Durante uma reunião de resultados do trimestre, realizada na terça-feira, 23, o CEO do Spotify, Daniel Ek, confirmou que uma versão melhorada do serviço está em desenvolvimento, embora não tenha fornecido um cronograma para seu lançamento.

A versão deluxe do Spotify incluirá áudio de alta qualidade, sem perda de informações do fonograma, gestão avançada da biblioteca, playlists impulsionadas por IA e otimização da qualidade sonora para fones de ouvido. Ek mencionou que o custo adicional, no mercado que usa dólar, seria cerca de US$ 5 acima da assinatura premium atual, colocando o preço em torno de US$ 17 ou US$ 18.

“O plano é oferecer uma versão muito melhor do Spotify, com todos os benefícios do Spotify normal, mas com muito mais controle e qualidade,” complementou Ek.

O preço proposto está alinhado com as estimativas da Bloomberg, que previu um custo adicional de US$ 5 além dos US$ 11,99 mensais da assinatura premium do Spotify. Desde o início, o Spotify pretendia cobrar um preço extra pelo áudio de alta qualidade, diferentemente da Apple e Amazon, que incorporaram a alta resolução em seus planos padrão sem custo adicional.

Essas empresas podem ser mais agressivas com a precificação, pois possuem diversas outras divisões que ajudam a equilibrar eventuais perdas. Já o Spotify, sem a mesma diversidade de negócios, precisou ajustar seus planos para criar um pacote adicional atraente para seus usuários mais exigentes. Ek apontou que o momento parece propício para o lançamento.

Daniel Ek: CEO e fundador do Spotify (Ilya S. Savenok/Getty Images/Getty Images)

“Há um bom subconjunto dos 246 milhões de assinantes que querem uma versão muito melhor do Spotify,” afirmou Ek. “Esses são grandes amantes da música que buscam ainda mais flexibilidade no uso do Spotify e nas capacidades musicais da plataforma.”

A Bloomberg relatou que o Spotify pretende lançar sua versão “deluxe” ainda este ano.