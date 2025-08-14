WhatsApp pode ser proibido na Rússia, diz Meta

O WhatsApp afirmou que está sendo alvo de tentativas de bloqueio por parte do governo da Rússia devido à sua política de criptografia de ponta a ponta, que garante a privacidade das comunicações dos usuários. A empresa, de propriedade da Meta, reforçou seu compromisso de manter a comunicação segura e privada, e disse que "não cederá às pressões para compartilhar dados com autoridades locais", segundo a Reuters.

O WhatsApp declarou que, apesar das tentativas do governo russo de restringir o serviço, continuará lutando para manter suas comunicações criptografadas acessíveis. “O WhatsApp é privado, criptografado de ponta a ponta e resiste a tentativas do governo de violar o direito das pessoas à comunicação segura,” afirmou a empresa à Reuters.

Por sua parte, o Telegram também tem sido pressionado pelo governo russo. A plataforma afirmou que está utilizando inteligência artificial (IA) para monitorar seu conteúdo e que remove milhões de mensagens prejudiciais, como as que incitam violência e fraudes. "Telegram combate ativamente o uso prejudicial de sua plataforma, incluindo chamadas para sabotagem ou violência", destacou a empresa, buscando garantir um ambiente digital mais seguro.

Conflito entre Rússia e redes

Esse embate faz parte de uma série de restrições que a Rússia tem imposto às empresas de tecnologia estrangeiras.

Com o intuito de expandir seu controle sobre a internet nacional, Moscou tem implementado medidas que exigem que as plataformas cumpram regulamentos locais, como o armazenamento de dados e a cooperação com as investigações das autoridades. As tensões aumentaram após a invasão da Ucrânia em 2022, tornando o cenário ainda mais complexo.