Putin elogia esforços 'sinceros' de governo dos EUA para acabar com guerra na Ucrânia

Encontro entre o presidente russo e Donald Trump está agendada para esta sexta-feira, 15, no Alasca

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10h10.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta quinta-feira os esforços "sinceros" dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Ucrânia, às vésperas de uma reunião de cúpula no Alasca com seu homólogo americano, Donald Trump.

"O governo dos Estados Unidos (...) está fazendo esforços bastante vigorosos e sinceros para acabar com as hostilidades, sair da crise e alcançar acordos que satisfaçam todas as partes envolvidas", declarou Putin durante uma reunião sobre os preparativos para o encontro, segundo o Kremlin.

Reunião entre Trump e Putin está agendada para sexta-feira, 15

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que se reunirá nesta sexta-feira, 15, com o presidente russo no estado norte-americano do Alasca. Segundo o republicano, o encontro será “a tão esperada reunião” entre os dois líderes e terá como objetivo tratar de um possível acordo para encerrar o conflito com a Ucrânia, incluindo uma proposta de troca territorial considerada polêmica.

A cúpula marcará o primeiro encontro entre chefes de Estado dos dois países desde a reunião de Joe Biden e Putin em Genebra, em 2021. O conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, disse que foi alcançado “um acordo de princípio” para o encontro e que as equipes já trabalham nos detalhes. 

 

