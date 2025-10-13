Tecnologia

Como descobrir a senha do Wi-Fi salvo no celular: guia para Android e iOS

Se você já acessou essa rede, a senha está salva no seu dispositivo e pode ser recuperada sem precisar instalar outros aplicativos

Usuários de smartphones Android a partir da versão 10 e de iPhones com iOS 16 ou superior conseguem visualizar senhas salvas diretamente nas configurações do sistema (Getty Images/Getty Images)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09h22.

Esqueceu a senha do Wi-Fi ao qual está conectado ou quer compartilhá-lo com alguém? Se você já acessou essa rede, a senha está salva no seu dispositivo — e pode ser recuperada sem precisar instalar outros aplicativos.

Usuários de smartphones Android a partir da versão 10 e de iPhones com iOS 16 ou superior conseguem visualizar senhas salvas diretamente nas configurações do sistema.

O processo envolve autenticação por biometria ou código de desbloqueio e, em alguns casos, o uso de QR Code, mas é rápido e fácil.

Android

O caminho para ver a senha pode variar conforme a marca do dispositivo — Samsung, Xiaomi, Motorola, entre outras —, mas o processo geral é semelhante. Veja como fazer:

  1. Acesse as Configurações do smartphone;
  2. Entre na seção Wi-Fi, Redes e Internet ou Conexões;
  3. Selecione a rede à qual está conectado ou escolha uma salva;
  4. Toque no ícone de engrenagem ao lado do nome da rede;
  5. Em dispositivos que exibem diretamente a senha, desbloqueie com biometria (impressão digital ou facial) ou PIN;
  6. Caso contrário, toque em Compartilhar e autentique novamente;
  7. O sistema mostrará um QR Code com os dados da rede;
  8. A senha geralmente aparece logo abaixo do código.

Se ela não estiver visível, faça uma captura de tela e use o Google Lens para escanear o QR Code. Também é possível escanear com outro celular para obter as informações da rede.

iOS

Desde o iOS 16, a Apple permite acessar senhas de redes Wi-Fi salvas diretamente nos ajustes do iPhone.

Para ver a senha da rede atual:

  1. Acesse o app Ajustes e toque em Wi-Fi;
  2. Clique no ícone de informações (i) ao lado da rede conectada;
  3. Toque em Senha e use o Face ID, Touch ID ou código para desbloquear.

Para redes anteriores:

  1. No app Ajustes, vá em Wi-Fi e depois em “Editar” (canto direito superior);
  2. Faça a autenticação e veja todas as redes conhecidas;
  3. Toque no botão de informações (i) ao lado da rede desejada;
  4. A senha será exibida após novo desbloqueio.
