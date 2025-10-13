Como descobrir a senha do Wi-Fi salvo no celular: guia para Android e iOS

Usuários de smartphones Android a partir da versão 10 e de iPhones com iOS 16 ou superior conseguem visualizar senhas salvas diretamente nas configurações do sistema (Getty Images/Getty Images)
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09h22.
Esqueceu a senha do Wi-Fi ao qual está conectado ou quer compartilhá-lo com alguém? Se você já acessou essa rede, a senha está salva no seu dispositivo — e pode ser recuperada sem precisar instalar outros aplicativos.
Usuários de smartphones Android a partir da versão 10 e de iPhones com iOS 16 ou superior conseguem visualizar senhas salvas diretamente nas configurações do sistema.
O processo envolve autenticação por biometria ou código de desbloqueio e, em alguns casos, o uso de QR Code, mas é rápido e fácil.
O caminho para ver a senha pode variar conforme a marca do dispositivo — Samsung, Xiaomi, Motorola, entre outras —, mas o processo geral é semelhante. Veja como fazer:
Se ela não estiver visível, faça uma captura de tela e use o Google Lens para escanear o QR Code. Também é possível escanear com outro celular para obter as informações da rede.
Desde o iOS 16, a Apple permite acessar senhas de redes Wi-Fi salvas diretamente nos ajustes do iPhone.
Para ver a senha da rede atual:
Para redes anteriores: