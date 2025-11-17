É o fim do 'ficar'? Hinge chega ao Brasil prometendo relacionamentos 'duradouros'

Para quem está em busca do amor, os aplicativos de relacionamento se tornaram uma das principais soluções, especialmente quando a prioridade é o vínculo duradouro. Diante deste cenário, o Hinge anunciou nesta segunda-feira, 17, sua chegada ao Brasil com uma proposta focada em conexões autênticas.

A proposta do aplicativo difere de outras plataformas ao priorizar interações intencionais que resultem em encontros presenciais. Conhecido pelo slogan "feito para ser deletado", o Hinge busca criar um ambiente propício para que os usuários desenvolvam relações reais.

Após se frustrar com relacionamentos superficiais, o empresário norte-americano Justin McLeod fundou o Hinge, em 2012, como um contraponto aos aplicativos da época que se limitavam à cultura do "ficar". A ferramenta rapidamente se tornou popular nos Estados Unidos e passou por um reposicionamento em 2016, adotando uma abordagem voltada a encontros mais reflexivos. Desde então, passou a atrair usuários interessados em conexões mais significativas, principalmente a Geração Z, a maior faixa etária no mercado de aplicativos de relacionamento.

Em 2018, o Hinge foi adquirido pelo Match Group, conglomerado que reúne algumas das maiores marcas globais do setor de dating, como o Tinder. Com a aquisição, McLeod permaneceu na liderança da empresa como CEO.

Expansão estratégica na América Latina

Além dos Estados Unidos, o Hinge já registra crescimento acelerado em países como Reino Unido e Austrália, onde um encontro intermediado pela plataforma ocorre a cada dois segundos, informou a empresa. A operação brasileira marca a segunda expansão do Hinge na América Latina, após o início das atividades no México, em setembro.

A entrada no mercado brasileiro reforça a estratégia da empresa de ampliar sua presença em regiões com alta demanda por alternativas aos relacionamentos casuais.

De acordo com McLeod, a escolha do Brasil como novo destino aponta para uma tendência de consolidação do país como mercado-chave para serviços de dating, ou aplicativos de relacionamento.

“Com o lançamento do Hinge no Brasil, estamos empolgados em ajudar os usuários de apps do maior país da América Latina a construir relacionamentos reais e duradouros. O Brasil é conhecido por sua receptividade e autenticidade, e esses valores se alinham perfeitamente à missão do Hinge de promover conexões significativas”, afirma Justin McLeod, fundador e CEO do Hinge, à EXAME.

Embora a "autenticidade" seja a sua principal proposta, o Hinge encara um desafio no cenário brasileiro.

Dados da Sensor Tower, consultoria especializada em análise de aplicativos móveis, indicam uma redução na base de usuários ativos do Tinder no Brasil. Entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2024, o número caiu 24%, passando de 5,4 milhões para 4,1 milhões de usuários.

No mesmo intervalo, os downloads semanais do aplicativo também registraram retração. A queda foi de 23%, com volume reduzido de 140 mil para 107 mil downloads por semana.

O Tinder continua sendo o ativo mais lucrativo do Match Group. O app contribuiu com US$ 461,2 milhões em receita direta no segundo trimestre de 2025, apesar de uma queda de 4% em relação ao ano anterior. Sua margem operacional de 46% reforça sua resiliência financeira, mas a queda de 7% no número de usuários pagantes do aplicativo sinaliza um problema mais profundo: o declínio do interesse entre o público mais jovem. A Geração Z está cada vez mais atraída por plataformas que priorizam a autenticidade e conexões significativas, em vez de simples curtidas e relacionamentos superficiais.

Mesmo assim, Justin McLeod afirma que os brasileiros se encaixam dentro do público-alvo do aplicativo em razão de uma mudança de comportamento que dá espaço para conexões mais profundas. Por isso, está confiante no bom desempenho da plataforma por aqui. “Acreditamos que nossa experiência de relacionamento intencional vai ressoar profundamente com quem está pronto para algo genuíno”.

Para Jackie Jantos, presidente e CMO do Hinge, as exigências dos usuários tornam o cenário ainda mais otimista para a companhia.

“É uma honra trazer o Hinge para o Brasil, um país conhecido por suas conexões profundas, cultura expressiva e amor por momentos significativos. Guiados pela nossa missão de ajudar as pessoas a encontrarem relacionamentos pelos quais valha a pena deletar o app, estamos comprometidos em criar um espaço onde segurança, autenticidade e respeito mútuo vêm em primeiro lugar".

E acrescenta: "Todo usuário merece se sentir apoiado em sua jornada em direção a algo real”.

Outras formas de conexão

Hinge: aplicativo de relacionamentos "duradouros" chega ao Brasil (Hinge/Divulgação)

De olho em usuários que priorizam a intencionalidade, o Hinge pretende promover conexões com foco na personalidade e valores de cada indivíduo. Cada funcionalidade foi desenhada para facilitar o desenvolvimento de vínculos reais, segundo a empresa.

O aplicativo incorpora os chamados Prompts (também apelidados de quebra-gelos), recurso que permanece como um dos principais diferenciais da plataforma. As interações são iniciadas a partir de perguntas ou frases pré-definidas, que incentivam o compartilhamento de aspectos pessoais e aprofundam a troca entre os usuários.

Segundo a empresa, cada perfil precisa conter ao menos três respostas a esses quebra-gelos, com exemplos como: “A gente vai se dar bem se…” ou “Eu poderia passar a noite toda conversando sobre…”. Além de texto e imagens, os usuários também podem adicionar áudios e vídeos às respostas, ampliando a possibilidade de expressar suas características de maneira mais completa.

Além dos quebra-gelos e das imagens de perfil, o Hinge oferece funcionalidades voltadas à construção de conexões com intencionalidade. Entre os principais recursos estão:

• Metas de relacionamento: permite que os usuários indiquem o tipo de relação que buscam — de um parceiro de vida a relacionamentos de curto prazo ou ainda em fase de descoberta. Há também a opção de descrever essas metas com palavras próprias.

• Áudios: o envio de mensagens de voz busca tornar as interações mais naturais, transmitindo tom de voz e senso de humor. Em 2024, esse formato esteve presente em conversas com 40% mais chances de resultar em encontros.

• "Sua vez": funcionalidade que lembra o usuário de retomar a conversa, estimulando continuidade com esforço mútuo entre as partes.

• Limites do “Sua vez”: exige que o usuário responda ou finalize interações anteriores antes de iniciar novas conexões. Segundo o Hinge, esse mecanismo aumentou em 20% a taxa de respostas.

• “A gente se conheceu”: pesquisa enviada após um encontro, para entender se houve interesse mútuo em continuar o contato. O Hinge foi o primeiro aplicativo de relacionamento a implantar esse tipo de questionário, hoje adotado por outras plataformas do setor.

Com essas ferramentas, a plataforma busca promover uma experiência centrada em autoexpressão e foco emocional, alinhada ao objetivo de incentivar interações mais conscientes e duradouras.

Ciência do amor?

A atuação do Hinge é orientada por pesquisas comportamentais conduzidas internamente pelo Hinge Labs, núcleo de ciência e dados da companhia. Formado por especialistas em psicologia e comportamento, o grupo tem como foco identificar os fatores que contribuem para a formação de conexões duradouras entre os usuários.

Combinando métodos quantitativos e qualitativos, a equipe estuda padrões de comportamento em diferentes países e testa funcionalidades. O objetivo é aprimorar a experiência dos encontros presenciais, oferecendo soluções que aumentem a efetividade das interações e a sensação de segurança ao longo do processo.

Diversidade e inclusão

A empresa também anunciou que pretende criar um ambiente que priorize segurança e inclusão, com foco em representatividade e liberdade de expressão. No Brasil, o aplicativo disponibilizará mais de 50 opções de identidade de gênero e 21 categorias de orientação sexual, permitindo que os usuários definam seus perfis de forma mais alinhada à própria vivência.

Além dessas opções, o perfil pode ser configurado com Prompts personalizados — os quebra-gelos — e preferências que indicam valores individuais, religião, objetivos de vida ou mesmo signos do zodíaco. Esses elementos funcionam como filtros de afinidade, aproximando pessoas com interesses e perspectivas em comum.

Políticas de segurança

Segundo a empresa, existem medidas que abrangem desde o primeiro contato entre os usuários até o desenvolvimento das interações. A plataforma oferece funcionalidades específicas para prevenir experiências negativas, incluindo a Verificação de selfie, que confirma a identidade do perfil; lembretes voltados a incentivar comportamentos respeitosos; e o Filtro de comentários, que bloqueia mensagens inadequadas.

Com a entrada no mercado brasileiro, o Hinge introduz um conjunto de práticas que busca estabelecer novos padrões no segmento de aplicativos de relacionamento. A empresa afirma basear sua operação nos princípios de empatia, respeito e confiança, considerados fundamentais para a criação de um ambiente mais seguro.

Onde o app está disponível?

O Hinge pode ser baixado gratuitamente na App Store e Google Play.