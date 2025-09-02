WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares antigos a partir de setembro; saiba quais

A partir de setembro deste ano, o WhatsApp não vai oferecer mais suporte para uma série de celulares antigos, especialmente aqueles com sistemas operacionais Android 5.0 ou versões anteriores e iOS 12 ou inferiores.

A medida faz parte das atualizações regulares do aplicativo com o objetivo de melhorar a segurança e garantir a compatibilidade com novos recursos. Ao mesmo tempo, descontinua o suporte a dispositivos que não conseguem executar as funcionalidades mais recentes.

Modelos de celulares que perderão o suporte

Entre os dispositivos Android que deixarão de ser compatíveis estão modelos populares lançados há mais de oito ou nove anos, como:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy Core, Galaxy Trend e Trend II, Galaxy X Cover 2

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Motorola: Moto G (1ª geração), Moto E (2014), Droid Razr HD

Huawei: Ascend D2

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

No caso dos iPhones, os modelos que perderão o suporte incluem:

Apple: iPhone 5, 5c, SE (1ª geração) e iPhone 6 (caso não sejam atualizados para iOS 12).

Impactos da falta de suporte e como agir

Embora o WhatsApp possa continuar funcionando por algum tempo em alguns desses aparelhos, eles não receberão mais atualizações ou correções de segurança, aumentando o risco de falhas e vulnerabilidades.

Portanto, é recomendável que os usuários desses dispositivos verifiquem a versão do sistema operacional disponível nas configurações do celular e, se possível, realizem a atualização para uma versão compatível. Caso a atualização não seja viável, a melhor alternativa é migrar para um smartphone mais recente.

Backup das conversas: garantindo a continuidade no novo dispositivo

Para garantir que o histórico de mensagens seja preservado, é fundamental fazer backup das conversas antes de deixar de usar o dispositivo antigo. Isso assegura que, ao migrar para um novo celular, as conversas possam ser restauradas sem perder dados importantes.

A descontinuação do suporte para modelos mais antigos é uma prática comum da Meta, empresa responsável pelo WhatsApp. Anualmente, o aplicativo desativa a compatibilidade com dispositivos com menor número de usuários, garantindo melhorias constantes na experiência do usuário e na segurança do serviço.