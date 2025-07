WhatsApp libera recurso para adicionar música ao Status no Brasil

Usuários do WhatsApp no Brasil agora podem adicionar músicas às atualizações de Status diretamente pelo aplicativo. A função, que vinha sendo testada desde janeiro de 2025 na versão beta, foi finalmente liberada para a base ampla de usuários do país.

A mudança representa um movimento do WhatsApp em direção ao uso mais expressivo de mídia nas publicações, incorporando uma ferramenta já comum em redes sociais como Instagram e TikTok. O objetivo é tornar as postagens mais atrativas e facilitar a produção de conteúdo com recursos nativos — ou seja, sem depender de edições em outros apps.

A ativação do novo recurso acontece na aba “Atualizações”. Ao criar um Status, o usuário verá um ícone de nota musical no topo da tela de edição. Ao tocar nele, poderá navegar por um catálogo de faixas disponíveis e selecionar um trecho da música: são até 15 segundos no caso de imagens e até 60 segundos para vídeos.

Esse catálogo é integrado diretamente ao WhatsApp, e a curadoria inicial já inclui sucessos do pop brasileiro, como a música Envolver, da cantora Anitta. A escolha do trecho a ser usado ocorre antes da postagem, permitindo ao usuário definir o ponto exato da canção que será incluído.

A Meta, dona do WhatsApp, havia sinalizado essa integração desde março, quando começou a testar conexões com serviços como Spotify. O recurso amplia a lista de funções de mídia que a empresa vem adicionando ao app, reforçando o WhatsApp como plataforma de criação — e não apenas de troca de mensagens.

Privacidade permanece com proteção total, segundo empresa

A introdução de música nas atualizações não altera as diretrizes de segurança do aplicativo. Segundo o WhatsApp, os Status com música também são protegidos por criptografia de ponta a ponta, o que significa que só quem publica e quem visualiza tem acesso ao conteúdo.

Esse padrão de segurança se mantém para todas as formas de comunicação da plataforma, incluindo mensagens, chamadas e arquivos compartilhados. A empresa reafirma que nem ela própria tem acesso ao material publicado, reforçando um dos pilares que diferenciam o WhatsApp de concorrentes mais abertos à publicidade e coleta de dados.

A aposta na personalização com proteção à privacidade pode ser um trunfo da Meta para manter o engajamento em seu aplicativo de mensagens mais popular, num momento em que redes sociais disputam tempo e atenção dos usuários em formatos cada vez mais visuais.