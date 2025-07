Spotify registra recorde de usuários, mas prejuízo de US$ 100 milhões preocupa investidores

O Spotify conquistou milhões de novos ouvintes no segundo trimestre de 2025 e superou suas próprias metas de crescimento, impulsionado pela expansão de audiolivros e playlists personalizadas.

Entretanto, apesar do avanço, a empresa registrou um prejuízo líquido de € 86 milhões, o que equivale a cerca de US$ 100 milhões, revertendo o lucro de € 274 milhões no mesmo período do ano passado.

Crescimento forte de usuários e assinantes

Entre abril e junho, o número de usuários ativos mensais cresceu 11%, chegando a 696 milhões, representando 7 milhões acima da projeção anterior. Já os assinantes premium, que geram a maior parte da receita da empresa, aumentaram 12% e chegaram a 276 milhões, também superando a estimativa em 3 milhões.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, as maiores altas vieram da América Latina, Europa e outros mercados internacionais. A oferta de audiolivros em planos premium avança desde seu lançamento em 2023, com um crescimento de 35% nas horas de escuta em países como EUA, Reino Unido e Austrália.

Receita avança, mas custos também crescem

A receita total do Spotify cresceu 10% e atingiu €4,19 bilhões no trimestre, impulsionada pelo aumento nas receitas com assinaturas pagas. No entanto, os ganhos com publicidade — uma área estratégica para a companhia - caíram levemente. O desempenho financeiro foi impactado por despesas maiores com pessoal, serviços profissionais e marketing.

Apesar do prejuízo, os papéis do Spotify acumulam alta de mais de 50% em 2025. Segundo a reportagem, a companhia tem buscado ampliar suas margens e alcançar lucros de formas sustentáveis, combinando reajustes de preços com corte de gastos.

Para o terceiro trimestre, a empresa projeta alcançar 710 milhões de usuários ativos mensais e 281 milhões de assinantes premium. A receita estimada é de € 4,2 bilhões, com margem bruta de 31,1%.