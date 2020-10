No mesmo dia em que liberou um novo serviço para empresas, o WhatsApp deu uma boa notícia para usuários que vivem com o celular no silencioso. Agora é possível silenciar as conversas do aplicativo para sempre e não mais no prazo máximo de um ano.

A novidade está disponível no mensageiro desde ontem (22). Basta que os usuários do aplicativo, tanto na versão Android como na versão iOS, façam o download e a instalação da atualização do programa na Play Store ou na App Store.

A opção de silenciar eternamente uma conversa era um desejo antigo dos internautas, assim como outra demanda que foi atendida recentemente. O WhatsApp já vinha testando o recurso na versão beta do aplicativo, que está disponível somente para um determinado grupo de usuários e permite que a empresa teste novos recursos antes de lançá-los oficialmente.

Agora, os usuários contam com as opções de silenciar uma conversa privada ou em grupo por oito horas, uma semana ou eternamente. Não há mais a opção de deixar a conversa muda pelo período de um ano.

Veja como silenciar uma conversa para sempre no WhatsApp: