Sem espaço no celular? WhatsApp permitirá gerenciar os arquivos recebidos

O WhatsApp irá testar, em sua próxima atualização, uma mudança nas configurações do app que permitirá que os usuários tenham um maior controle de armazenamento do aplicativo.

A melhoria, que vem com a atualização 2.20.201.9, foi descoberta pelo site WABetaInfo. Com esses novos recursos, os usuários terão mais facilidade em controlar o armazenamento do aplicativo.

Representação da nova função de armazenamento do WhatsApp

As novas funções são consideradas uma expansão dos recursos presentes hoje no aplicativo. Com a nova atualização, o usuário poderá gerenciar a memória do app com um novo menu de configurações, tornando mais fácil a busca por arquivos e imagens em diversas conversas.

Além disso, também será possível classificar os arquivos por tamanho e pela data enviada. O usuário também poderá excluir instantaneamente todos os arquivos enviados em uma conversa particular.

A atualização já pode ser acessada pelos usuários que estão cadastrados no programa de testes do WhatsApp, mas ainda não tem previsão para chegar a todos os usuários.