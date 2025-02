WhatsApp estuda permitir links para redes sociais dos usuários

O WhatsApp está explorando adicionar uma funcionalidade que permite aos usuários do iOS, sistema operacional da Apple, colocar um link para suas redes sociais na conta do WhatsApp. A funcionalidade deve estar disponível na versão do iOS 25.3.10.72, segundo o site de notícias WABetaInfo.

O recurso será opcional e os usuários podem retirar o link de sua conta do WhatsApp quando desejarem. Até o momento, a funcionalidade oferece suporte apenas para o Instagram, mas há potencial para que outras redes sociais podem ser adicionadas no futuro.

Uma ferramenta similar já está disponível no WhatsApp Business. Mas os donos de negócios precisam passar por um processo de autenticação para conectar as duas plataformas. Esse passo parece não estar disponível para os usuários de pessoas físicas do aplicativo de mensagens. Entretanto, no caso da função em testes, como o recurso é novo, o WhatsApp pode decidir colocar autenticação para evitar o compartilhamento de informações incorretas.