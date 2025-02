Tecnologias para guerra e defesa atraem US$ 5,2 bilhões para startups europeias

O investimento de risco em startups europeias de Defesa, Segurança e Resiliência (DSR) alcançou US$ 5,2 bilhões em 2024, um aumento de 24% em relação ao ano anterior e cinco vezes maior do que nos últimos seis anos.

Na Finlândia, o medo da guerra criou um cenário próspero para startups de defesa

O crescimento é impulsionado por startups em estágio inicial e de expansão, que podem trazer maior escalabilidade no futuro, segundo relatório da DealRoom e do Fundo de Inovação da Otan publicado nesta quarta-feira, 12.

O setor DSR cresce mais rápido do que o mercado de capital de risco na Europa, que caiu 45% nos últimos dois anos. Em 2024, DSR ficou com 10% de todo o investimento de risco, 2,5x mais do que nos últimos dois anos.

O Reino Unido obteve a maior parte dos investimentos ao somar os valores desde 2019, enquanto a Alemanha teve o melhor desempenho em 2024.

Startups focadas em responder a desafios da Defesa alcançaram US$ 1 bilhão em 2024 em investimento de risco, o dobro de 2023. Infraestrutura Crítica de Proteção, que engloba chips quantum e de IA, também recebeu US$ 1 bilhão em 2024. Já o financiamento para segurança energética e mudanças climáticas obteve US$ 900 milhões impulsionado por fissão e fusão nuclear e baterias.