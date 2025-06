Warner se divide, desfaz fusão com Discovery e cria duas gigantes para salvar império

A Warner Bros. Discovery anunciou uma mudança radical em sua estrutura corporativa nesta segunda-feira, 9. A empresa será dividida em duas companhias independentes e listadas em bolsa. Uma será responsável por sua operação de streaming e produção audiovisual; a outra ficará com os canais tradicionais de TV por assinatura e operações internacionais.

Na prática, a reorganização desfaz boa parte da fusão realizada em 2022 entre Warner Media e Discovery. A nova configuração busca tornar os negócios mais ágeis e recuperar valor perdido no mercado financeiro.

Streaming e estúdios em uma ponta; TV por assinatura na outra

A nova divisão focada em streaming e estúdios de entretenimento será liderada por David Zaslav, atual CEO da Warner Bros. Discovery. O braço de TV paga e canais internacionais — batizado provisoriamente de Global Networks — ficará sob o comando de Gunnar Wiedenfels, atual diretor financeiro.

A empresa de canais, que continuará operando marcas como CNN, TNT e TBS, terá até 20% de participação na companhia de streaming e cinema, segundo o Wall Street Journal. Os dividendos gerados por essa fatia servirão para ajudar no abatimento da dívida acumulada.

Crise acentuada e queda nas ações

Desde a fusão entre Warner e Discovery, a companhia perdeu quase 60% de seu valor de mercado. O mau desempenho financeiro, somado à queda de receita nas redes a cabo e ao enfraquecimento da base de assinantes, fez crescer a pressão por mudanças estruturais.

A situação se agravou com a recente decisão da S&P Global de rebaixar a nota de crédito da empresa para grau especulativo, refletindo a fragilidade do modelo de negócios baseado em TV por assinatura.

Reestruturação e novo fôlego financeiro

A reformulação inclui ainda um empréstimo-ponte de US$ 17,5 bilhões obtido junto ao J.P. Morgan, que será usado para recomprar dívidas existentes. Após a cisão, cada uma das novas empresas emitirá seus próprios papéis de dívida para quitar o valor.

O braço de canais manterá a plataforma Discovery+, bem como os direitos esportivos locais e o novo serviço de streaming da CNN. Embora a receita da TV a cabo venha caindo, esse segmento ainda responde pela maior parte do faturamento da companhia.

Foco estratégico e possível apetite por aquisições

Segundo a liderança da Warner, a divisão dos negócios permitirá que cada empresa se concentre em seus pontos fortes e reaja com mais velocidade às transformações do setor de mídia. Com estruturas mais enxutas e foco claro, ambas poderão avaliar movimentos de aquisição ou expansão.

“Nossos ativos sempre foram fortes. Agora, damos a eles liberdade para crescer com estratégia e autonomia”, declarou Zaslav.