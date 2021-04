Walmart participa de investimento bilionário em startup de carro autônomo

O Walmart anunciou que está investindo na startup de carros autônomos Cruise, em uma rodada de investimento que levantou 2,75 bilhões de dólares para a empresa.

No início do ano, a Cruise já havia anunciado outro aporte bilionário, de 2 bilhões de dólares, com grandes nomes à frente, como as montadoras GM e Honda e também Microsoft.

O interesse do Walmart na empresa é expandir sua participação no varejo online e fazer frente à Amazon com entregas mais rápidas e melhores. A Cruise e o Walmart anunciaram no final do ano passado que ambas as empresas dariam início a um projeto de delivery no estado do Arizona, nos EUA.

A Cruise foi adquirida pela GM em 2016, e desde então a gigante investiu bilhões na empresa e procurou financiamento adicional junto a investidores externos.

A startup afirma estar a apenas alguns anos de lançar um serviço comercial de carros autônomos. O plano é ter um serviço de táxis que dirigem sozinhos em Dubai em 2023. O CEO da empresa, Dan Ammann, já afirmou à Bloomberg que pretende ter um serviço comercial em São Francisco antes disso.

Apesar da empolgação, o mercado de carros autônomos vem sofrendo vários reveses nos últimos anos. A própria Cruise já prometeu no passado que já teria algum serviço com funcionamento autônomo na atualidade, o que não aconteceu.

No final do ano passado, a Uber desistiu da ideia de desenvolver carros autônomos internamente e vendeu sua divisão voltada para o assunto para a concorrente Aurora, financiada por gigantes como Amazon e Sequoia. A empresa investiu 2,5 bilhões no projeto em 5 anos, mas viu poucos avanços e muitas brigas internas, problemas judiciais e atrasos.

Mais recentemente, a Waymo, empresa de carros autônomos do Google, também passou por mudanças, com a saída do CEO John Krafcik.