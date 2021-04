Startup de veículos autônomos Cruise levanta US$ 2,75 bi em investimento

A companhia de veículos autônomos Cruise, apoiada pela General Motors, disse nesta quinta-feira que arrecadou 2,75 bilhões de dólares em sua última rodada de financiamento, com investimentos adicionais de Walmart e outras empresas. A rodada levou a avaliação da startup a mais de 30 bilhões de dólares.

"Estamos focados no caminho para a comercialização agora, mas os IPOs que estão acontecendo são um grande indicativo da força da indústria e da oportunidade que o carro autônomo apresenta", disse um porta-voz de Cruise em comunicado à Reuters.

Em janeiro, a startup sediada em São Francisco disse que a Microsoft se juntaria a GM, Honda e investidores institucionais para um novo investimento de capital combinado de mais de 2 bilhões de dólares, visando acelerar a comercialização de veículos autônomos.

Na segunda-feira, a Cruise afirmou que planeja começar a implantar um número limitado de seus veículos Origin para serviços de transporte por aplicativo em Dubai a partir de 2023, o que será seu primeiro serviço comercial no exterior.

"A Cruise está executando uma estratégia global com os parceiros certos", disse Grayson Brulte, presidente da consultoria Brulte & Co. "No fim, tudo se resumirá a quem pode fechar os melhores negócios, que gerem receita e lucros a longo prazo."