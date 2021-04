Google troca comando de divisão de carros autônomos

O Google trocou o comando da Waymo, sua companhia subsidiária dedicada a carros autônomos, ou seja, aqueles que podem andar sem a intervenção direta de um motorista. O CEO John Krafcik deixou o cargo para permanecer como conselheiro da empresa. Em seu lugar, o Google colocará dois executivos de alto-escalão da companhia: Tekedra Mawakana, chefe de operações, e Dmitri Dolgov, chefe de tecnologia.

Krafcik informou ao jornal americano Financial Times que planejava deixar o cargo antes, mas a pandemia de covid-19 acabou atrasando seu cronograma.

Apesar de ainda não possuir produtos comerciais para consumidores, a Waymo já firmou parcerias, em 2018, com Jaguar e Fiat Chrysler para produzir 80 mil veículos autônomos para frotas das montadoras. No ano passado, a companhia assinou contratos com Volvo, Fiat e Daimler para criar seus veículos de tecnologia de ponta para as montadoras.

A abordagem da Waymo nos negócios é bastante diferente da adotada pela também americana Tesla, liderada por Elon Musk, que vende carros elétricos com sistemas de piloto-automático. Apesar do nome, os carros da Tesla precisam de acompanhamento humano constante. Enquanto a Waymo atua mais no mercado de empresas para empresas, ela é apontada como a maior do setor no mundo desde sua criação, em 2009.