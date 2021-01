Samsung segue Apple e lança Galaxy S21 sem carregador. Virou tendência?

A Samsung aproveitou o último dia do CES, a maior feira de eletroeletrônicos do mundo, para apresentar seu novo celular premium, o Galaxy S21 com conexão às redes 5G. O lançamento ocorre um mês antes do que normalmente ocorre, em fevereiro. Para analistas, essa foi uma das estratégias da companhia coreana para ganhar espaço com a crise da chinesa Huawei, em meio a uma disputa comercial com os Estados Unidos e alvo de proibições em diversos países.

Assim como ocorreu com a Apple no iPhone 12, a empresa dedidiu retirar o carregador e o fone de ouvido nessa nova geração da linha Galaxy, que conta com três modelos. No Brasil, a expectativa é que os novos celulares sejam lançados em fevereiro e ainda não se sabe se a novidade chegará até aqui.

Além da versão regular com tela de 6,2 polegadas, há outros dois modelos: o S21 Plus (6,7 polegadas) e S21 Ultra (6,8 polegadas). Os preços variam de 799 a 1.199 dólares nos Estados Unidos. As vendas começam no dia 29 de janeiro no exterior.

Por outro lado, o novo smartphone S21 Ultra é compatível com a caneta inteligente S Pen, uma marca de outra linha da empresa, o Note. Especialistas, como Sujeong Lim, analista da Counterpoint Research, sugeriu que a Samsung pretende fundir suas diferentes linhas de smartphones no futuro.

O consultor Sergio Amaral destacou que a empresa antecipou o lançamento para competir com a Huawei no mundo todo. Ele cita ainda uma maior disputa com a Apple, que trouxe novo modelo no fim de 2020.

“O consumidor está disposto a consumir e gastar com novos eletrônicos. Por isso, a disputa é intensa. O preço do S21 é o mesmo do iPhone 12, lançado também a 799 dólares no exterior.”

A categoria de smartphones premium, onde a concorrência é cada vez mais intensa, levou a Samsung a apostar em diversas parcerias para elevar as vendas, com a Microsoft, jogos de videogames e e montadoras, com soluções de carros conectados.

“O objetivo é trazer experiências e expandir os limites do smartphone”, disse TM Roh, presidente e líder de negócios de comunicações móveis da Samsung Electronics.

O S21 Ultra conta com quatro câmeras na parte traseira e suporte à caneta. A resolução chega a 108 MP e tem zoom de até 100 vezes. Já os S21 e S21 Plus têm três câmeras transeiras e resolução máxima de 64 MP.

O tamanho de armazenamento interno (memória) varia entre 128 GB e 512 GB nos modelos, em até quatro cores.

Os novos modelos também revelam uma nova estratégia da empresa, com a aposta no processador próprio, chamado de Exynos 2100.

Em evento online, a empresa lançou ainda novo fone de ouvido e um rastreador chamado SmarTag. A ideia é que o produto funcione como um chaveiro para localizar as chaves. Pode ser usado ainda para o animal de estimação e até para malas de viagem.