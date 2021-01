Samsung lança Galaxy S21 e tags que encontram qualquer objeto

A Samsung anunciou hoje o lançamento da linha de smartphones Galaxy S21, que conta com os aparelhos mais sofisticados da companhia no mercado global na atualidade. Os produtos chegam em três versões: S21, S21 Plus e S21 Ultra. Além dos celulares, a companhia sul-coreana também apresentou um sistema de tags físicas que podem ajudar a localizar qualquer objeto. Elas são chamadas Smart Tags e funcionam com baterias de lítio 2032, que duram até 300 dias.

O lançamento da linha Galaxy S ocorreu em fevereiro nos últimos anos, sempre poucos dias antes da feira de telecomunicações Mobile World Congress, realizada em Barcelona, na Espanha. No entanto, em 2021, a Samsung optou por acelerar o ritmo de lançamento e apresentar os novos S21 ainda em janeiro.

“Tivemos um 2020 atípico. Há diferentes leituras sobre esse ano, mas, no nosso mercado, o uso de celulares, tablets se intensificou muito. A tecnologia oferece recursos para trabalho e entretenimento. Por isso, buscamos trazer mais cedo os smartphones, uma vez que as inovações já estavam prontas para funcionar. O S21 Ultra, compatível com a S-Pen, chega com a possibilidade de um usuário do Galaxy S usar recursos do Galaxy Note. Só o Ultra tem a tecnologia, da Wacom, necessária para reconhecer a S-Pen”, afirma Renato Citrini, gerente sênior da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, em entrevista para a EXAME, que teve acesso antecipado ao conteúdo dos lançamentos de hoje.

A linha Galaxy S21 chegará ao Brasil com processador octa-core da linha Exynos. Versões internacionais devem ter o processador da Qualcomm. O Galaxy S21 Ultra contará com o processador Exynos 2100, que promete oferecer desempenho gráfico 40% maior do que na geração passada.

Nas câmeras, o S21 chega com novos recursos para vídeos. Será possível gravar vídeos utilizando as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo para, por exemplo, filmar rapidamente uma conversa ou entrevista entre duas pessoas. “Vemos as pessoas cada vez mais usando funcionalidades de foto e vídeo que precisam ser fáceis de usar e tragam bons resultados. A visão do diretor já foi aplicada em outros produtos e não colocamos no mercado antes por questão de performance. O recurso exige muito processamento. Com o novo Exynos e a unidade de processamento gráfico, conseguimos oferecer o recurso com fluidez”, diz Citrini.

O novo recurso Single Take, apresentado no ano passado, agora captura vídeos e fotos automaticamente para o usuário e faz reconhecimento de movimentos de ação em câmera lenta e permite, por exemplo, que o céu se mova em uma cena estática.

Smart Tags

As Smart Tags são produtos completares da linha Galaxy que permitem encontrar qualquer objeto. O rastreamento funciona por meio do aplicativo SmartThings Find e utiliza tecnologias de comunicação Bluetooth LE e WB. A ideia é que você possa encontrar uma mochila, chaves do carro ou qualquer coisa com o uso das Smart Tags.

Smart Tags: bateria dura até 300 dias e preço sugerido é de 40 dólares

A tecnologia de comunicação entre celulares precisa ser aceita pelos usuários e funcionará como o aplicativo de trânsito Waze: quanto mais gente usar, mais preciso ele será. Os celulares de todas as pessoas com o recurso ativado podem emitir um pulso de conectividade para encontrar uma Smart Tag.

Galaxy Buds Pro

Os novos fones de ouvido Galaxy Buds Pro também foram anunciados pela Samsung. Os acessórios têm tecnologia de cancelamento de ruído ativo e passivo, de modo a evitar que seja preciso aumentar demais o volume em ambientes barulhentos.

Galaxy Buds Pro: fones de ouvido da Samsung têm cancelamento de ruído inteligente

Os fones contam com um woofer de 11 milímetros para reprodução de frequências graves e um tweeter de 6,5 milímetros para frequências agudas mais ricas. Com isso, os fones garantem a melhor experiência de áudio da Samsung, segundo a própria empresa.

Mercado

Os produtos da linha S21, assim como no ano passado, são compatíveis com a tecnologia 5G, e ampliam a quantidade de celulares compatíveis com a internet móvel que já funciona no Brasil de forma adaptada, por uma implementação chamada DSS, que utiliza frequências de 4G.

Os novos aparelhos são anunciados ao mercado global na mesma semana em que acontece a CES 2021, maior evento de tecnologia do mundo, para o qual a Samsung apresentou robôs e TVs com tecnologia mini-LED.

Os celulares chegarão ao mercado em um ano desafiador para todas as empresas do segmento de tecnologia. Apesar da rápida retomada da indústria em meio à pandemia do novo coronavírus, o segmento de celulares, que já vinha em queda, caiu mais. Segundo a consultoria Gartner, a queda foi de 8,7% de janeiro a setembro de 2020, em relação ao mesmo período no ano anterior. Foram 401 milhões de unidades vendidas para consumidores.