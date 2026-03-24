Vai viajar? Veja os apps que ajudam a circular melhor em qualquer cidade

O trajeto entre San Jose, cidade vizinha de San Francisco e parada frequente de quem visita o Vale do Silício, ajuda a explicar uma diferença importante para quem viaja ao exterior. Em muitas cidades do mundo, circular bem depende menos de um aplicativo famoso e mais de ferramentas locais que reúnem rotas, pagamentos e diferentes meios de transporte em um só lugar.

Logo, nem sempre os aplicativos mais populares do dia a dia vão oferecer a melhor solução fora do país. Serviços conhecidos nos Estados Unidos, por exemplo, podem não existir em outros mercados ou funcionar com preço pior, menos carros disponíveis e cobertura limitada.

Isso vale sobretudo para corridas por aplicativo. Na Europa, nomes como Bolt e Freenow costumam disputar espaço com os serviços americanos como Uber. Na Espanha, o destaque é o Cabify. Já no Japão, onde há restrições regulatórias para plataformas de transporte, o app Go ganhou força no mercado de táxis.

Em outras regiões, a lógica pode ser ainda mais integrada. No Sudeste Asiático, o Grab virou referência não só para chamar carros e motos, mas também para pagamentos e entregas. Na China, o DiDi aparece entre os principais serviços de mobilidade. Ou seja: viajar melhor muitas vezes significa descobrir primeiro quais apps os moradores realmente usam.

O caminho no mapa

A mesma lógica vale para navegação. Embora o Google Maps continue útil em muitos destinos, há aplicativos que funcionam melhor em trajetos urbanos mais complexos. O Citymapper, por exemplo, se destacou em grandes cidades ao reunir ônibus, trem, metrô, bicicleta e caminhada em uma interface mais clara. O Moovit, por sua vez, ganhou espaço por cobrir um número amplo de países e cidades, inclusive fora dos grandes centros.

Em mercados com redes de transporte mais difíceis para turistas, entram apps especializados. No Japão, um exemplo é o Japan Travel by Navitime, voltado a quem precisa entender a malha ferroviária local com informações em inglês. Na China, o AMap Global vai além dos mapas e reúne também serviços como transporte e busca de estabelecimentos.

Os apps essenciais: como se locomover em qualquer cidade do mundo com ajuda de aplicativos (Freepik)

Outro ponto que costuma surpreender brasileiros é que os aplicativos mais úteis em uma viagem não servem apenas para deslocamento. Em vários países, eles também ajudam a escolher onde comer e reservar mesa. No Japão, o Tabélog é uma referência para avaliações e reservas em restaurantes. Na Europa, esse espaço é ocupado em grande parte pelo TheFork. Na China, o WeChat mistura mensagens, busca, pagamento e pedidos em uma mesma plataforma.

Planejamento no celular virou parte da viagem

Para o turista, isso muda a lógica do planejamento. Baixar os aplicativos antes do embarque, cadastrar cartão, idioma e localização e entender minimamente como eles funcionam pode economizar tempo e evitar confusão na rua. Em muitos casos, o problema não é falta de transporte ou de serviço, mas depender da ferramenta errada no lugar errado.

Essa diferença pesa ainda mais para o leitor brasileiro porque, no Brasil, muita gente se acostumou a resolver quase tudo com um conjunto pequeno de apps já conhecidos. Em viagens internacionais, esse atalho nem sempre funciona. O celular continua central, mas exige adaptação ao ecossistema local.

No fim, circular bem em outra cidade depende cada vez menos de improviso e cada vez mais de saber quais plataformas organizam a vida urbana naquele destino. Pode ser um app de corrida, um mapa mais preciso, um sistema que integra modais ou até uma plataforma local de reservas.