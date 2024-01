Usuários gastaram US$ 10 bilhões no TikTok em 2023

O TikTok, da empresa ByteDance Ltda, se tornou o primeiro aplicativo a ultrapassar US$ 10 bilhões em gastos por consumidores, ajudando a impulsionar as vendas por aplicativos para dispositivos móveis a um novo recorde, em um ano em que a receita de games caiu, de acordo com o último relatório anual da data.ai.

Plataformas de streaming de vídeo, como TikTok e Disney+, impulsionaram um aumento de 11% nas vendas por aplicativos ao consumidor em 2023, mostrando uma demanda resiliente, enquanto a indústria de jogos lidava com um declínio de vendas de dois dígitos na China, que arrastou as vendas globais para uma queda de 2%.

A compra de créditos no aplicativo do TikTok, que podem ser usados para dar dinheiro aos criadores favoritos e a streamers ao vivo, representaram a maior parte de sua receita e “desvendaram o segredo da monetização em dispositivos móveis”, de acordo com os pesquisadores de mercado, cujos serviços são usados ​​por muitas das maiores marcas do mundo para acompanhar o desempenho de seus aplicativos e anúncios para smartphones e tablets.

“Os aplicativos de redes sociais e a economia de criadores de conteúdo foram pioneiros em novos caminhos para a monetização além da publicidade”, disse Lexi Sydow, diretora de marketing corporativo e insights da data.ai. “O TikTok fundou as bases por meio de seu mecanismo de dar dinheiro para o criador de conteúdo. Em 2024, a monetização direta do consumidor em aplicativos de mídias sociais por meio de compras dentro do aplicativo deverá crescer 150%, para US$ 1,3 bilhões, à medida que a concorrência aumenta.”

Os gastos em aplicativos em vez de jogos cresceram à medida que os consumidores gastavam mais em streaming, em conteúdo gerado por usuários e em aplicativos de namoro. Ainda assim, o maior impulsionador das receitas continuou a ser publicidade, que aumentou 8% em 2023, para US$ 362 bilhões, e foi responsável por dois terços das vendas em dispositivos móveis. Isso torna a batalha para atrair e reter a atenção do usuário fundamental, já que a data.ai estima que 2024 gerará US$ 402 bilhões em gastos globais com publicidade para esse tipo de produto.

Os consumidores aumentaram novamente o tempo gasto em smartphones – a Indonésia ficou em primeiro lugar, com mais de 6 horas por pessoa por dia. A média entre os 10 principais mercados atingiu 5 horas de uso diário de aplicativos, e os gastos com aplicativos aumentaram 3% em 2023. Coreia do Sul, Brasil, México e Turquia atingiram um crescimento de 25% ou mais nos gastos dos consumidores com aplicativos no ano, de acordo com a data.ai.

Shein e Temu, da empresa PDD Holdings Inc., dispararam no ranking de downloads, crescendo 140%, com Temu liderando os downloads em 125 mercados. Em outros lugares, os setores de viagens e de bilheteria registaram uma recuperação na popularidade e nos gastos, à medida que a procura pós-pandemia por eventos e experiências presenciais aumentou.

A inteligência artificial tornou-se um caminho fundamental para atrair novos usuários, com a IA generativa crescendo sete vezes e subsegmentos distintos emergindo em torno de chatbots de IA e geradores de arte. Os aplicativos generativos de IA ultrapassaram US$ 10 milhões em gastos mensais de consumidores no final de 2023.

“Este crescimento da IA ​​também impulsionou recursos incorporados em praticamente todos os setores de dispositivos móveis, abrindo caminho para uma nova onda de inovação digital”, afirma o relatório da data.ai.