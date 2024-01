Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da série documental Break Point, que acompanha um seleto grupo de tenistas de elite dentro e fora das quadras ao longo de exaustivos torneios e Grand Slams em todo o mundo e do filme Lift: Roubo nas Alturas. Já na Apple TV+, estreia do thriller policial Histórico Criminal.



Histórico Criminal (Apple TV+)

"Histórico Criminal" é um drama poderoso ambientado no centro da Londres contemporânea. Um telefonema anônimo leva dois detetives brilhantes a um confronto sobre um antigo caso de assassinato, que envolve uma mulher jovem no início de carreira e homem bem relacionado e determinado a proteger seu legado.

Garoto Devora Universo (Netflix)

Nesta história épica sobre amadurecimento ambientada na Austrália dos anos 1980, a magia e a inocência da juventude se misturam com a realidade brutal do mundo adulto. Um pai perdido, um irmão que não fala, uma mãe dependente química em reabilitação, um padrasto traficante de heroína e um criminoso famoso como babá. Eli Bell está tentando seguir seu coração e entender o que significa se tornar um homem bom, mas o destino não para de colocar obstáculos em seu caminho.

Adaptada do famoso livro de Trent Dalton, a série Garoto Devora Universo explora os momentos decisivos que levam um garoto a se tornar homem, quando o bem flerta com o mal e o cotidiano dá lugar ao extraordinário.

Break Point (Netflix)

Dos criadores de "F1: Dirigir para Viver", "Break Point" acompanha um seleto grupo de tenistas de elite dentro e fora das quadras ao longo de exaustivos torneios e Grand Slams em todo o mundo. Eles almejam acumular vitórias para alcançar o topo do ranking mundial, e com algumas lendas do tênis chegando ao final de suas carreiras, o momento é perfeito para a nova geração conquistar os holofotes. Esta série intimista mostra esses jogadores em um ano de competições nos circuitos ATP e WTA, tendo que lidar com lesões preocupantes e celebrando sucessos profissionais e pessoais. O público poderá conhecer os bastidores das vidas sob constante pressão de alguns dos melhores tenistas do mundo.

Lift: Roubo nas Alturas (Netflix)

Uma equipe internacional de ladrões liderada por Cyrus Whitaker (Kevin Hart) corre contra o tempo para roubar 500 milhões de dólares em barras de ouro de um avião a mais de 40 mil pés de altitude.

Eco (Disney+)

A história segue a jornada de Maya López (Alaqua Cox), que deve confrontar sua família e seu legado, enquanto é perseguida pelo império de Wilson Fisk, o Rei do Crime (Vincent D'Onofrio).