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Uber quer reinventar o fretado: nova aposta corta custo em 15% e tempo de viagem pela metade

Nova ferramenta da Uber para Empresas cria rotas compartilhadas para trabalhadores e mira companhias com grandes operações e funcionários em turnos

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10h37.

Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 10h37.

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RESUMO | A Uber lançou no Brasil a Mobilidade para Grupos, ferramenta que reúne até três funcionários por carro em rotas corporativas flexíveis. Em piloto com o Grupo 3corações, o modelo reduziu custos em cerca de 15% e o tempo médio de viagem de 1h30 para 45 minutos, segundo as empresas.

Depois de disputar passageiros nas cidades, entregas e até viagens de moto, a Uber quer avançar sobre um mercado que ainda funciona, em boa parte, com ônibus, vans e rotas definidas com antecedência: o transporte de funcionários.

A companhia lançou no Brasil uma ferramenta para organizar viagens compartilhadas de trabalhadores. Batizada de Mobilidade para Grupos, a solução permite reunir até três funcionários em um mesmo carro e criar trajetos com diferentes pontos de embarque e desembarque.

O alvo são principalmente empresas com grandes contingentes de trabalhadores e horários definidos de entrada e saída, como indústrias, centros de distribuição, varejistas e hospitais.

A investida coloca a Uber mais perto de um mercado tradicionalmente atendido por empresas de fretamento. A tese da companhia é que parte desses deslocamentos pode ser feita de maneira mais flexível, com rotas ajustadas à demanda e pagamento pelas viagens efetivamente realizadas.

“A mobilidade de funcionários ainda segue, muitas vezes, a mesma lógica de décadas atrás: rotas rígidas, baixa flexibilidade e alto custo operacional. Queremos mostrar que existe uma nova forma de conectar pessoas ao trabalho”, afirma Renan Alves, gerente regional de Uber para Empresas no Brasil.

A ferramenta permite programar viagens para determinados turnos e alterar os deslocamentos diante de mudanças de escala, horas extras ou oscilações no número de funcionários.

É justamente nessa flexibilidade que a Uber tenta encontrar espaço em um mercado no qual ônibus e vans fretados têm uma vantagem óbvia: conseguem transportar um número muito maior de pessoas de uma só vez. O argumento da empresa é que, em determinadas operações, essa capacidade também pode gerar ociosidade quando a demanda varia.

Piloto com 3corações reduziu custos em 15%

Antes de levar a ferramenta ao mercado, a Uber testou o modelo com o Grupo 3corações.

Segundo dados das empresas, o projeto reduziu em aproximadamente 15% o custo com transporte e fez o tempo médio de deslocamento dos funcionários cair de 1h30 para cerca de 45 minutos.

A taxa de utilização dos veículos, também segundo as companhias, passou de 74% para 87%, enquanto o índice de atendimento ficou próximo de 95%.

Os números do piloto são usados pela Uber para sustentar a tese de que o modelo pode funcionar como alternativa ao fretamento em operações nas quais funcionários moram em regiões diferentes ou os horários de trabalho mudam com frequência.

“O cenário era marcado por processos e deslocamentos imprevisíveis com ônibus e fretados, em que era necessário se deslocar até o local por onde o veículo passava. O novo modelo trouxe uma eficiência inédita para a rotina de todas as equipes”, afirma Eduardo Von, gerente de Pós-Vendas da 3corações.

A experiência, porém, foi realizada em uma empresa específica. O desafio agora é mostrar se os ganhos de custo e tempo podem ser replicados em operações de diferentes tamanhos e setores.

Como funciona o transporte de funcionários da Uber

Diferentemente de um contrato tradicional de fretamento, no qual uma empresa contrata veículos para cumprir determinadas rotas, a solução da Uber funciona com pagamento por uso.

Os gestores cadastram funcionários e turnos e estabelecem regras para as viagens. A plataforma então organiza os deslocamentos e permite acompanhar trajetos e custos.

Até três funcionários podem dividir o mesmo veículo. As rotas podem ter diferentes pontos de embarque e ser alteradas de acordo com mudanças na operação.

Isso faz com que a solução seja especialmente voltada a situações em que a demanda oscila — por exemplo, funcionários que fazem horas extras, mudanças de turno ou equipes que não justificariam a contratação de um ônibus inteiro.

Uber busca novas viagens no mercado corporativo

A entrada no transporte recorrente de funcionários também amplia as ocasiões em que a Uber pode colocar seus motoristas e sua plataforma para rodar.

Desde que chegou ao Brasil, em 2014, a empresa aumentou o número de serviços oferecidos no país. Além das viagens individuais, passou a operar categorias como Moto, Black e Comfort e serviços de entregas.

O mercado corporativo é outra peça dessa diversificação. Com a nova ferramenta, a Uber tenta transformar deslocamentos previsíveis — como a ida e a volta do trabalho — em uma fonte recorrente de viagens.

A disputa, porém, é diferente daquela enfrentada no transporte individual. Para conquistar esse mercado, a empresa precisa convencer companhias a rever contratos e estruturas de transporte que podem envolver centenas ou milhares de trabalhadores.

No Brasil, a escala da plataforma dá à empresa uma base para tentar avançar nessa frente. Segundo Silvia Penna, CEO da Uber no país, mais de 140 milhões de brasileiros já fizeram ao menos uma viagem pela plataforma, e mais de 2 milhões de motoristas parceiros utilizam o aplicativo para geração de renda.

Agora, a Uber quer descobrir quanto dessa estrutura pode ser usada também para transportar trabalhadores em grupo. A Mobilidade para Grupos começa voltada a clientes corporativos, principalmente grandes operações industriais, centros de distribuição, hospitais e empresas com funcionários em turnos.

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O que é a Mobilidade para Grupos da Uber?

A Mobilidade para Grupos é uma ferramenta da Uber para Empresas que organiza viagens compartilhadas de trabalhadores. A solução reúne até três funcionários no mesmo carro e permite diferentes pontos de embarque e desembarque.

Quanto a solução da Uber reduziu os custos de transporte?

O piloto com o Grupo 3corações reduziu em aproximadamente 15% o custo com transporte, segundo dados das empresas. O tempo médio de deslocamento também caiu de 1h30 para cerca de 45 minutos.

Quais empresas podem usar o transporte de funcionários da Uber?

A solução é voltada principalmente a empresas com grandes contingentes de trabalhadores e horários definidos, como indústrias, centros de distribuição, varejistas e hospitais.

Como funciona o transporte corporativo da Uber?

Os gestores cadastram funcionários e turnos, definem regras para as viagens e acompanham trajetos e custos pela plataforma. As rotas podem ser alteradas diante de mudanças de escala, horas extras ou oscilações na demanda.

Qual é a diferença entre a solução da Uber e o fretamento tradicional?

A solução da Uber funciona com pagamento pelas viagens realizadas e permite ajustar as rotas conforme a demanda. No fretamento tradicional, a empresa contrata ônibus ou vans para cumprir trajetos previamente definidos.

Qual foi a taxa de utilização dos veículos no piloto com a 3corações?

A taxa de utilização dos veículos passou de 74% para 87%, enquanto o índice de atendimento ficou próximo de 95%, segundo a Uber e o Grupo 3corações.

Acompanhe tudo sobre:UberTransporte de passageiros

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