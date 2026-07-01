Uber Mulher: plataforma libera categoria exclusiva em todas as cidades brasileiras

A Uber ampliou a disponibilidade do recurso Uber Mulher para todas as cidades brasileiras onde a plataforma opera. O anúncio do aplicativo aconteceu na última terça-feira, 30. A partir desta semana, passageiras de qualquer município atendido pelo aplicativo poderão solicitar viagens priorizando motoristas mulheres, em uma iniciativa que busca oferecer mais opções de segurança e conforto durante os deslocamentos.

A expansão nacional marca a última etapa de um projeto que vinha sendo implementado gradualmente desde o ano passado e que, até então, estava disponível apenas em cidades selecionadas e nas principais capitais do país. Segundo a empresa, a ferramenta passa a funcionar em todo o território nacional com três modalidades de uso, que variam conforme a disponibilidade de motoristas parceiras em cada região.

A novidade chega em um contexto de insegurança tanto para passageiras quanto para as motoristas cadastradas. O medo do assédio e da violência, principalmente de teor sexual, influencia diretamente a mobilidade feminina, limitando horários, trajetos e meios de transporte utilizados.

Em pesquisa realizada pela consultoria Think Eva em parceria com a 99, concorrente da Uber, 93% das motoristas entrevistadas disseram que as passageiras preferem viajar com mulheres ao volante, enquanto 76% afirmaram que ser mulher aumenta os riscos enfrentados durante o trabalho por aplicativo.

Segundo a Uber, o recurso também busca ampliar as oportunidades para motoristas parceiras. A empresa afirma que sua base de mulheres ao volante cresceu 160% nos últimos anos, mas elas ainda representam cerca de 8% do total de motoristas cadastrados na plataforma no Brasil.

Como pedir o Uber Mulher

A Uber disponibilizou três formas diferentes de utilizar o recurso. A disponibilidade de cada uma depende da oferta de motoristas mulheres em cada cidade e pode variar conforme a demanda.

1. Uber Mulher para viagens imediatas

Na tela inicial do aplicativo, a usuária poderá selecionar a categoria Uber Mulher, da mesma forma que escolhe opções como UberX ou Comfort. O sistema tentará encontrar uma motorista parceira para atender a solicitação.

Caso o tempo de espera fique elevado, o aplicativo perguntará se a passageira prefere continuar aguardando uma motorista mulher ou redirecionar a corrida para o motorista mais próximo disponível. Essa modalidade funciona apenas durante o dia.

2. Reserve Uber Mulher

Quem prefere planejar o deslocamento pode utilizar o Uber Reserve e escolher a opção Uber Mulher no momento do agendamento. A reserva deve ser feita com antecedência mínima de 30 minutos.

3. Preferência das Mulheres

Também é possível ativar a opção Preferência das Mulheres nas configurações do perfil, em Perfil > Preferências de viagem. Com essa configuração habilitada, o aplicativo passa a priorizar motoristas mulheres nas solicitações da categoria UberX.

No entanto, a empresa destaca que a viagem com uma motorista não é garantida, já que a disponibilidade depende da quantidade de parceiras ativas na região. Se não houver uma motorista disponível em tempo razoável, a corrida poderá ser direcionada automaticamente ao motorista mais próximo.

Além das viagens convencionais, o Uber Mulher também passa a estar disponível para usuários do Uber Conta Teens, modalidade destinada a adolescentes entre 12 e 17 anos, que já conta com recursos de segurança ativados automaticamente e permite o acompanhamento da viagem pelos responsáveis.

De acordo com a Uber, a expansão nacional atende a uma demanda recorrente das usuárias e faz parte da estratégia da empresa para ampliar as opções de segurança na plataforma, ao lado de recursos como compartilhamento de rota, gravação de áudio durante viagens, verificação por PIN e botão de emergência.