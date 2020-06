Uber testa novo serviço com múltiplas paradas e preço fixo

A Uber está testando um novo recurso para o seu serviço de transporte por aplicativo. A ideia é permitir o agendamento de viagens com múltiplas paradas e preço fixo. Chamada de Uber Hourly, a novidade foi testada internacionalmente e chegou nesta semana aos Estados Unidos.

A iniciativa faz parte de um plano de enfrentamento da crise do novo coronavírus. A covid-19 isolou as pessoas em suas casas e, consequentemente, enfraqueceu os negócios da companhia. Com múltiplas paradas, o usuário não precisa solicitar diferentes veículos.

O funcionamento é simples. O usuário que pagar a taxa fixa de 50 dólares poderá realizar uma viagem de até 1 hora de duração (ou 40 milhas de distância) para onde desejar. Durante o percurso, ele poderá solicitar até três paradas em diferentes locais.

Os consumidores não podem solicitar viagens com início ou destino para aeroportos. Caso o tempo ou a distância seja extrapolada, o usuário deverá arcar com uma taxa extra. Outra observação é que os custos de pedágios e balsas deverão ser arcados pelo próprio usuário que solicitou a corrida.

A novidade começou a ser testada fora dos Estados Unidos, em mercados como África, Europa, Oriente Médio e Oceania. O recurso chega de forma oficial – ainda que continue em fase de testes – para 12 cidades americanas e a expectativa é de que este número aumente nas próximas semanas. Sobre o Brasil, não há previsão.

Esta é uma tentativa para a companhia americana tentar se recuperar financeiramente. A empresa teve prejuízo de 2,9 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, a maior nos últimos três trimestres. Mais de 3.700 funcionários foram demitidos.