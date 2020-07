Uber encerra sua operação de patinetes elétricas no Brasil

Durou menos de seis meses a aventura da Uber no mercado brasileiro de patinetes elétricas. Anunciado em janeiro deste ano, o aluguel de patinetes vermelhas e pretas não será mais ofertado no aplicativo de transporte. Vale lembrar que os veículos já não estavam disponíveis para locação por conta da pandemia do novo coronavírus.

A decisão está relacionado ao acordo que a Uber firmou com a startup americana Lime. Um investimento de 170 milhões de dólares na operação da companhia rival que operava com patinetes verdes fundiu as duas operações, permitindo o aluguel das patinetes no próprio aplicativo da Uber.

O problema é que a Lime já havia desistido do mercado brasileiro meses antes da fusão. A companhia chegou ao Brasil em julho do ano passado. Em janeiro deste ano, anunciou o fim de sua operação de patinetes no país e em outros dez mercados para “concentrar recursos em mercados que nos permitam atingir nossas ambiciosas metas para 2020”.

Em nota enviada pela Uber, a companhia informou que “as operações de patinetes elétricas da Uber em São Paulo e Santos, suspensas desde o início da pandemia, foram descontinuadas”. A empresa também informou que vai continuar ofertando os veículos da Lime no aplicativo nos mercados onde a startup operar.

Ponto curioso é que a Uber passou meses brigando com órgãos reguladores ligados à cidade de São Paulo para disponibilizar suas patinetes elétricas. Por este motivo, a empresa escolheu a cidade de Santos, no litoral paulista, para estrear o serviço. Em março, a Uber passou a disponibilizar suas patinetes na capital, mas logo as retirou por conta da pandemia do coronavírus.