Twitter adquire equipe que produz aplicativo de notícias

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 27, a aquisição do time que produz o aplicativo e newsletter Brief, um serviço de notícias curadas e selecionadas. De acordo com a empresa, a equipe irá trabalhar em projetos como Spaces, salas de conversa que existem na plataforma, e também na aba Explorar.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia. Assine a EXAME.

Tecnicamente, a empresa não está comprando o Brief, que é um dos apps mais baixados na App Store na categoria "Revistas e Jornais", mas sim contratando as quatro pessoas responsáveis pela produção editorial do conteúdo — em inglês, esse tipo de contratação é chamado de "acquihire". Os detalhes do negócio não foram detalhados, mas o serviço do Brief deixará de existir no dia 31 de julho e assinantes serão notificados.

A contratação do grupo é parte da estratégia do Twitter de se posicionar como uma plataforma para consumo de informações e notícias rápidas e demonstra apetite da rede social em investir nessa frente.

Em janeiro deste ano, o Twitter anunciou a aquisição do serviço de newsletter Revue, um competidor do Substack e pouco depois detalhou planos para lançar assinaturas de conteúdo, como o Super Follow, que permite pagar por conteúdo exclusivo dentro da rede.