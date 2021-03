Twisted Metal, clássico jogo da Sony, será adaptado para série live action

Quem tinha a primeira versão do Playstation provavelmente passou algumas tardes controlando um caminhão de sorvete com uma cabeça de palhaço no topo, enquanto disparava mísseis nos adversários.

A cena é do jogo Twisted Metal, desenvolvido pela Sony, um clássico de combate veicular da década de 1990, que teve títulos para PS1 e PS2 e vendeu mais de 5 milhões de cópia antes mesmo da virada do milênio.

De acordo com a revista Variety, a série de jogos agora será adaptada para uma série televisiva. A ideia é que o título seja uma comédia de ação, baseada em uma ideia dos escritores Rhet Reese e Paul Wernick, que estão por trás dos filmes de Deadpool e Zombieland.

A sinopse da série tem um quê de Mad Max: um motorista e um ladrão de carros precisam atravessar uma terra devastada — e tomada por bandidos perigosos — para entregar uma encomenda misteriosa.

Ainda não há previsão para quando a série será lançada, mas não deve ser tão cedo, já que a produção está em estágios iniciais. A série de games já tentou uma adaptação para o cinema, que nunca saiu do papel por desentendimentos entre a Sony e o diretor. A ver se agora vai.