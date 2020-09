TV, Airfryer e celular: as melhores ofertas das 48h finais da Black Friday

A segunda edição da chamada “semana Brasil” está com os dias contados — a “Black Friday brasileira” termina neste domingo, 13. Pensando nisso, EXAME selecionou as melhores ofertas de produtos variados, como televisões, airfryer, celulares, entre outros.

A “Black Friday verde e amarela“ já dura 9 dias, e está oferecendo descontos em diversos produtos a fim de aquecer (ainda mais) o e-commerce. Confira:

1. Airfryer

A primeira categoria selecionada é uma queridinha para os brasileiros. Atualmente, o índice de busca pelo termo airfryer no Google é de 71 numa escala que vai até 100. Uma das opções mais baratas encontradas pela EXAME é a da marca Mondial, por 314,99 no Shoptime — a loja indica que o valor anterior era de 349,99 reais, o que representa um desconto de 10% no produto. Outra opção barata é a da marca Britânia, que, mesmo sem desconto, custa 328,84 reais na Casas Bahia. No Carrefour, a mesma fritadeira sai por 329 reais à vista, sendo que a loja afirma que o valor anterior era de 376,50 reais.

2. Celulares

Para quem quer trocar de celular, EXAME encontrou boas ofertas de diversas marcas — de celulares topo de linha até versões mais baratas. Um iPhone 11 custa 4.199 reais à vista na loja Kabum, um desconto de 12% em relação ao preço anterior, de 5.069,37 reais, segundo a loja. Outra opção é o Carrefour, que vende o mesmo aparelho por 4.274,05 reais à vista. O iPhone 11 Pro continua um pouco mais salgado (embora mais barato que os 6.999 reais anteriores à Black Friday brasileira) e a oferta mais barata que EXAME encontrou é de 6.625,26 reais à vista, com um desconto de 5%, também na Kabum. Se a intenção não for ter um dos últimos lançamentos, o iPhone XR custa 3.299 reais no Magazine Luiza — preço bem mais barato do que os 5.994 reais anteriores, segundo a loja.

Outra boa opção é o Galaxy S20, da sul-coreana Samsung, identificado como um dos melhores smartphones de 2020 pelo site ZDNet. Sua melhor oferta encontrada foi nas Casas Bahia, por 3.399 à vista, um desconto de 2.100 reais segundo a própria loja. Já o Galaxy A70, um dos queridinhos dos brasileiros, custa 3.299,90 reais à vista na Amazon. Mas, se o que você busca for algo ainda mais em conta da marca sul-coreana, o Galaxy A10 chega a custar 1.229 reais à vista na Americanas.

O Xiaomi Redmi Note 9, sai por até 1.499 reais em algumas lojas, mas a oferta mais confiável foi encontrada no Carrefour, por 1.549 reais — um desconto pequeno, visto que anteriormente o preço era de 1.649 reais. Já o Redmi Note 9 Pro, topo de linha da família Note 9, sai por 2.999 reais tanto no Extra quanto na Casas Bahia, com um desconto de 300 reais.

Uma opção mais barata, o Xiaomi Redmi Note 8, um dos celulares mais buscados pelos usuários brasileiros, foi encontrado por 1.319 reais à vista no Carrefour.

3. Notebooks

Entre os notebooks, o Gamer Dell G3 15 i5 tem uma boa oferta na Amazon, de 6.299 reais à vista, com um desconto de 5% em cima do valor anterior. Um dos mais buscados (e baratos) na plataforma Zoom, que compara preços, o Lenovo IdeaPad S145 foi encontrado por 2.999 reais à vista no Ponto Frio. Outro bom notebook, o Dell Inspiron 3000 i15, teve sua oferta mais barata encontrada no próprio site da marca, por 2.689 reais à vista. O Notebook Asus VivoBook X543 i5, que tem a mobilidade e a produtividade como foco, foi encontrado por 3.315,79 reais à vista na Fast Shop, sendo que o valor anterior, segundo a loja, era de 3.799 reais. Para conferir mais notebooks com desconto, clique aqui.

4. Televisões

Se trocar de televisão está nos seus planos e o seu orçamento é baixo, não se preocupe, existem boas opções mais baratas. A Smart TV LED 32″ Samsung HDR UN32T4300AGXZD 2 HDMI, por exemplo, custa 1.249 reais à vista no Ponto Frio, com um desconto de 369,50 reais, segundo a loja. Outra boa opção é a 4. Smart TV LED 32″ LG ThinQ AI HDR 32LM625BPSB 3 HDMI, que custa 1.280,99 reais à vista nas Lojas Americanas, com um desconto de 5%.

Mas se a intenção for comprar algo mais caro, o mais novo lançamento da Samsung, a TU8000, que tem a a assistente de voz Alexa, da Amazon, integrada sai por 6.198 reais à vista no Carrefour. Se quiser saber mais sobre ela, clique aqui. Outra boa alternativa mais cara é o Smart TV Led 32″ LG HD Thinq AI, um dos televisores mais buscados pelos brasileiros no primeiro trimestre do ano. A oferta mais barata da televisão da LG foi encontrada nas Lojas Americanas, com um desconto de 5%, por 1.280,99 reais. Confira mais descontos para televisões aqui.

5. Geladeiras

É claro que elas não podiam faltar na lista. A Brastemp BRE57AK Frost Free Inverse 443 Litros, por exemplo, teve a sua melhor oferta encontrada na Fast Shop, por 3.299,90 reais à vista — de acordo com a loja, o preço anterior era de 4.719 reais. Uma das opções mais baratas, a Electrolux DC35A Cycle Defrost Duplex 260 Litros, sai por 1.459,90 reais à vista no Magazine Luiza, com um desconto de 10 reais. Já a Brastemp BRM44HB Frost Free Duplex 375 Litros com painel eletrônico teve sua melhor oferta encontrada no Carrefour, por 1.999 reais à vista — um bom desconto, visto que a loja afirma que o valor anterior era de 2.243 reais. Uma opção mais cara, a Electrolux DM84X Frost Free French Door Inverse 579 Litros Inox sai por 5.199 reais à vista na Casas Bahia, um desconto de 400 reais, segundo a loja.

6. Fones de ouvido

Um item indispensável dentro e fora da pandemia do novo coronavírus, os fones de ouvido também entraram na onda dos descontos. Os AirPods Pro, da Apple, tiveram a sua melhor oferta encontrada na Submarino, por 1.599 à vista no boleto, com um desconto de 5%. O Samsung Galaxy Buds, por sua vez, foi encontrado por 599,99 reais tanto na Submarino quanto nas Lojas Americanas. Já entre a marca querida dos headphones, a JBL, o JBL Tune 500BT teve a sua melhor oferta encontrada na Casas Bahia, por 241 reais. Outra opção, mais cara, é o JBL Live 400BT, que custa 459 reais à vista na Kabum — o preço anterior, segundo a loja, era de 515,68 reais.n=