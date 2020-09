6 notebooks com desconto para comprar durante a Black Friday brasileira

Com o aumento do tempo gasto em casa durante a pandemia, a procura por notebooks e tablets também aumentou. A chegada da “Semana do Brasil”, os principais pontos de comércio eletrônico estão com diversos descontos em seus produtos. A EXAME separou alguns notebooks que estão com preço reduzido durante a Black Friday brasileira, que acontece nesta quinta-feira, 3.

Notebook Gamer Dell G3 15 i5

Voltado para jogadores, o notebook gamer da linha G da Dell possui uma tela de 15 polegadas e um processador Intel i5, garantindo uma boa experiência tanto para jogos mais leves como para alguns que exigem uma qualidade técnica mais avançada. O dispositivo também contém uma placa de vídeo da marca Nvidia integrada, o que é um ponto positivo para os jogadores que gostam de uma qualidade visual mais avançada. Na Amazon, o produto está saindo por 6.199 reais e está incluso no Prime, possibilitando que assinantes do serviço utilizem o frete grátis da plataforma.

Notebook Asus VivoBook X543 i5

Com foco na mobilidade e produtividade, o notebook da Asus possui tela de 15,6 polegadas e pesa menos de 2 quilos. O sistema conta com um processador Intel i5 e uma placa de vídeo Intel HD Graphics 520 integrada que, apesar de não ser a mais recomendada para jogos, também consegue rodar alguns games mais leves. O software pré-instalado, porém, é o Windows 8.1 — mas o usuário pode instalar a versão mais recente do Windows posteriormente. Pela Fast Shop, o aparelho está custando 3.315,79 reais sem o frete incluso.

Notebook Vaio FE14 i5

Também com um processador Intel i5, o notebook FE14 da Vaio conta com tela full HD antirreflexiva de 14 polegadas, ponto positivo para quem precisa de telas em alta definição para trabalho ou lazer. O dispositivo também vem com uma memória SSD de 256 gigabytes, sendo mais do que o necessário para usuários que trabalham remotamente. Pela Amazon, o notebook custa 4.029 reais e está incluso na assinatura Prime.

Notebook Gamer Lenovo Ideapad L340 i7

Outro notebook voltado para os que procuram misturar o trabalho com o lazer é o Ideapad L340 da marca Lenovo. Com um processador mais atual da Intel, o i7, ele proporciona uma melhoria no desempenho de jogos das últimas gerações e conta com uma placa de vídeo Nvidia Geforce GTX 1050 integrada, referência no mercado. O HD de 1 terabyte também permite comportar mais jogos, o que é positivo para os gamers assíduos. Pelo Carrefour, o dispositivo está custando 5.499 reais e pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros.

Notebook Lenovo Ideapad S145 i7

Também voltado para produtividade, o notebook S145 da Lenovo vem com um diferencial que é a placa de vídeo dedicada Nvidia Geforce MX110 de 2 gigabytes, que aprimora a edição de fotos e vídeos. O processador Intel i7 também agiliza a máquina, que tem um armazenamento de até 1 terabyte. O dispositivo está sendo vendido por 3.989 reais pelo site do Magazine Luiza.

Macbook Air MQD32BZ/A

Para os que preferem produtos Apple, o Macbook Air de 13 polegadas com processador Intel i5 está em promoção. Com foco em leveza e recursos inteligentes, o notebook tem bateria com durabilidade de 12 horas ininterruptas e tem uma memória RAM de 8 gigabytes. Ele também vem com uma tecnologia de teclado retroiluminado, que permite digitar no escuro, e uma placa de vídeo Intel HD Graphics 6000 integrada. Por meio do Submarino, o notebook está custando 6.359,99 reais e pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros.