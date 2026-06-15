Trump pressiona França para retirar imposto sobre big techs

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aumentar impostos sobre vinhos e champanhes da França caso o país não retire as tarifas sobre empresas de tecnologia dos Estados Unidos.

De acordo com Trump, em entrevista ao New York Post, o alerta foi dado diretamente ao presidente da França, Emmanuel Macron. As ameaças vêm na véspera da reunião do G7, que começa a partir desta quarta-feira.

“Eu pedi a ele que não cobrasse das companhias americanas, e, se eles fizerem, não terei escolha a não ser cobrar 100% de tarifa em todos os champanhes e vinhos vindos da França”, disse. “Tudo o que [Macron] tem que fazer é se livrar da tarifa de venda”, completou.

As declarações de Trump vão na contramão do que uma fonte próxima a Macron disse a repórteres na semana passada, que o assunto não estava mais sendo discutido entre os países do G7. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que as informações fornecidas pela fonte francesa não eram precisas.

As reclamações de Trump estão relacionadas às tarifas Gafam da França, um acrônimo para Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. O imposto passou a valer em 2019 com uma alíquota de 3% sobre as receitas das companhias. No ano passado, porém, foi estabelecido um aumento dessa taxa para 6%.

Na época, o Ministro da Economia francês, Roland Lescure, disse que uma tarifa “desproporcional” iria atrair reprimendas americanas “desproporcionais”.

Pressão de Trump

Durante seu segundo mandato, Trump tem pressionado países a retirar impostos sobre as big techs. Em um post na Truth Social no ano passado, ele escreveu: “Impostos digitais, leis, normas ou regulamentações são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana”.

Em junho, o Canadá retirou as Taxas de Serviços Digitais (DST), criadas em 2020 para que as big techs tivessem de pagar impostos. O governo canadense anunciou que a retirada do imposto ocorria em “antecipação a um acordo comercial abrangente e mutuamente benéfico com os Estados Unidos”.

O Reino Unido manteve sua tarifa de 2% em cima da receita de big techs criada em 2020, e também tem recebido ameaças de represálias por parte do presidente dos Estados Unidos.

Em abril deste ano, em conversa com repórteres na Casa Branca, Trump disse que o Reino Unido teria que ser cuidadoso porque seu governo estava observando a taxa de serviços digitais local e que poderia colocar uma alta tarifa para resolver a questão, reportou o The Guardian. “Se eles não eliminarem o imposto, provavelmente, aplicaremos uma tarifa elevada sobre o Reino Unido”, afirmou Trump.