Anthropic envia técnicos a Washington para tentar reverter bloqueio do Fable e Mythos

Funcionários técnicos da Anthropic estão em Washington para se reunir com autoridades da Casa Branca e tentar resolver uma disputa que tirou do ar os principais modelos da empresa, Mythos e Fable, segundo o site Axios. A mobilização ocorre após preocupações de segurança levarem a controles de exportação sobre os modelos mais poderosos da Anthropic.

A medida atingiu Mythos e Fable, sistemas descritos como os mais avançados da companhia. Na prática, os controles impostos pelo governo Trump interromperam o acesso aos modelos no momento em que a empresa tenta recompor a relação com Washington.

O caso é relevante porque mostra a pressão crescente sobre empresas de inteligência artificial em temas de segurança nacional, exportação de tecnologia e alinhamento com políticas públicas. A Anthropic, que se posiciona no setor como uma companhia focada em segurança, agora tenta demonstrar disposição para negociar com autoridades federais.

Integrantes do governo afirmam que a Anthropic não teria se engajado de forma séria nas conversas. A empresa, porém, já realizou reuniões virtuais entre sua equipe técnica e representantes da Casa Branca desde a primeira aproximação feita pela administração na sexta-feira, de acordo com a mesma fonte.

Impasse envolve segurança e acesso a modelos de IA

Fontes dos dois lados dizem haver interesse em resolver o impasse. A presença de técnicos da Anthropic em Washington indica uma tentativa de acelerar um acordo antes que o bloqueio se prolongue.