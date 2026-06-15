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Anthropic envia técnicos a Washington para tentar reverter bloqueio do Fable e Mythos

Empresa busca acordo com a Casa Branca após controles de exportação tirarem do ar seus modelos Mythos e Fable, segundo a Axios

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 15 de junho de 2026 às 09h02.

Última atualização em 15 de junho de 2026 às 09h07.

Funcionários técnicos da Anthropic estão em Washington para se reunir com autoridades da Casa Branca e tentar resolver uma disputa que tirou do ar os principais modelos da empresa, Mythos e Fable, segundo o site Axios. A mobilização ocorre após preocupações de segurança levarem a controles de exportação sobre os modelos mais poderosos da Anthropic.

A medida atingiu Mythos e Fable, sistemas descritos como os mais avançados da companhia. Na prática, os controles impostos pelo governo Trump interromperam o acesso aos modelos no momento em que a empresa tenta recompor a relação com Washington.

O caso é relevante porque mostra a pressão crescente sobre empresas de inteligência artificial em temas de segurança nacional, exportação de tecnologia e alinhamento com políticas públicas. A Anthropic, que se posiciona no setor como uma companhia focada em segurança, agora tenta demonstrar disposição para negociar com autoridades federais.

Integrantes do governo afirmam que a Anthropic não teria se engajado de forma séria nas conversas. A empresa, porém, já realizou reuniões virtuais entre sua equipe técnica e representantes da Casa Branca desde a primeira aproximação feita pela administração na sexta-feira, de acordo com a mesma fonte.

Impasse envolve segurança e acesso a modelos de IA

Fontes dos dois lados dizem haver interesse em resolver o impasse. A presença de técnicos da Anthropic em Washington indica uma tentativa de acelerar um acordo antes que o bloqueio se prolongue.

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