Transformação da indústria de IA na China e adoção de modelos de código aberto

A DeepSeek, empresa chinesa de inteligência artificial, tornou-se um dos principais temas nas recentes sessões do parlamento nacional da China. No início deste ano, a companhia lançou o modelo DeepSeek-R1, disponibilizando parte do código de inferência e dos pesos do modelo como código aberto. O baixo custo e o alto desempenho do modelo atraíram atenção global.

Evolução dos modelos de desenvolvimento

Os modelos de IA podem ser classificados como abertos ou fechados. O código aberto permite o acesso, modificação e distribuição livre do código-fonte, promovendo a inovação colaborativa. Já os modelos fechados mantêm o código protegido e disponibilizam apenas os programas compilados.

A transparência, a colaboração e a inclusão caracterizam o modelo de código aberto. Desenvolvedores colaboradores globais supervisionam o código, impulsionando inovações por meio do trabalho conjunto e criando uma vantagem competitiva no ecossistema. Em 2017, o Conselho de Estado da China lançou o “Plano de Desenvolvimento da Nova Geração de Inteligência Artificial”, incentivando a cocriação e o compartilhamento de código entre as principais partes interessadas.

Atualmente, a divisão entre modelos de código aberto e fechado está quase equilibrada, conforme indicou Yang Cheng, Vice-Secretário-Geral da Associação de Software da China, durante a Conferência Mundial de Computação de 2024.

Adoção do código aberto por grandes empresas

Diversos fabricantes de grandes modelos na China adotaram o código aberto, incluindo empresas como Tencent e Alibaba. O modelo de código aberto do Tencent Hunyuan, por exemplo, cobre modalidades como texto, imagem e vídeo. Em dezembro de 2024, a Tencent Hunyuan disponibilizou seu modelo de geração de vídeo com 13 bilhões de parâmetros, incluindo pesos de modelo, código de inferência e algoritmos, todos acessíveis gratuitamente para empresas e desenvolvedores.

A opção pelo código aberto visa acelerar a aplicação de tecnologias e reduzir custos de desenvolvimento. César, responsável pela tecnologia de geração multimodal da Tencent Hunyuan, destacou a falta de um ecossistema robusto para modelos de geração de vídeo e os altos custos de desenvolvimento. Ao abrir o código, a empresa facilita o uso de modelos de alta qualidade e promove uma inovação rápida.

Impacto no ecossistema da indústria

O modelo de código aberto tem impulsionado setores como agricultura, produção e serviços. Na agricultura, por exemplo, a Henan Yunfei Science and Technology Development integrou a tecnologia da DeepSeek para melhorar a previsão de doenças e perdas de cultivos, além de aumentar os ganhos dos agricultores. Liu Yidong, Diretor de Tecnologia da Midu Information Technology, afirmou que a abertura de código-fonte é uma tendência significativa e traz novas possibilidades para o crescimento explosivo da indústria.

Desafios no modelo de negócios

Embora os modelos de código aberto se destaquem, a comercialização ainda é um desafio. A sustentabilidade comercial depende da construção de um modelo de negócios viável. Atualmente, as empresas utilizam modelos de código aberto para oferecer serviços personalizados, como ajustes finos e implantações privadas, e geram receita por meio de APIs e ferramentas de desenvolvimento.

A DeepSeek, por exemplo, anunciou que cobrará RMB 2 por milhão de tokens de entrada e RMB 8 por milhão de tokens de saída em chamadas de API. Especialistas acreditam que a chave para as transações do código aberto está na construção de um ecossistema robusto e na oferta de serviços de valor agregado. A adoção de código aberto é um passo crucial para a inovação acelerada e a sustentabilidade comercial na indústria de IA.