Com novos modelos de IA, Baidu tenta recuperar posição em corrida tecnológica

A gigante chinesa Baidu lançou dois novos modelos de inteligência artificial de uso gratuito para tentar recuperar sua posição no terreno competitivo da IA de seu país.

Os modelos lançados no domingo incluíram o primeiro focado em raciocínio e vêm à frente dos planos de avançar para uma estratégia de código aberto.

Um modelo de raciocínio é um grande modelo de linguagem que divide tarefas em partes menores e considera várias abordagens antes de gerar uma resposta. Ele é projetado para processar problemas complexos de forma semelhante aos humanos.

Virada na corrida

A startup chinesa DeepSeek virou a corrida global de IA de cabeça para baixo e transformou o ecossistema da China em janeiro, quando lançou seu modelo de raciocínio R1, que rivalizava com os concorrentes americanos, apesar de custar muito menos

A Baidu informou que seu novo modelo de raciocínio ERNIE X1 "oferece desempenho equivalente ao DeepSeek R1 por apenas metade do preço" e tem "maiores capacidades de compreensão, planejamento, reflexão e evolução".

E onde estava a Baidu nesse tempo todo?

A Baidu lançou sua primeira plataforma de IA generativa ao público em 2023, dando à China uma de suas primeiras respostas ao ChatGPT da OpenAI.

No entanto, o produto acabou superado por concorrentes, incluindo startups e grandes empresas de tecnologia, como Alibaba e ByteDance.

Esses modelos proprietários mantêm seu código-fonte e arquitetura confidenciais, em contraste com modelos como o DeepSeek, cujo código-fonte é disponibilizado gratuitamente na web aberta para possível modificação e redistribuição.

A Baidu disse no mês passado que tornaria seu modelo de IA de próxima geração Ernie de código aberto a partir de 30 de junho, de acordo com a Reuters.

Durante uma teleconferência de resultados no final do ano passado, o CEO do Baidu, Robin Li, disse que espera que a IA generativa transforme a pesquisa da Baidu no “novo aplicativo supremo na era da IA”.