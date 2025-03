DeepSeek e Alibaba se tornam potências da IA, mas investimentos de risco na China seguem em baixa

A ascensão da DeepSeek e da Alibaba, com modelos de IA muito mais baratos que os dos EUA, provocou discussões no Vale do Silício e em Wall Street sobre estratégias de investimento na área, mas ainda não reanimou o mercado de capital de risco na China o suficiente para tornar IA em um grande negócio na Ásia. No país, os principais financiadores da tecnologia continuam sendo fundos estatais voltados para pesquisa acadêmica.

O melhor momento da IA na China foi em 2024. Segundo dados da PitchBook, foram registrados 715 negócios na área, totalizando US$ 7,3 bilhões , um volume muito superior ao de outros países da região. A Coreia do Sul ficou em segundo lugar, com 308 acordos somando US$ 1,8 bilhão, seguida pela Índia, que fechou 306 negócios no valor de US$ 1,7 bilhão.

Contudo, a região ainda está muito atrás dos Estados Unidos. Em 2024, o mercado americano registrou um pico de 4.369 negócios em IA, totalizando US$ 100,5 bilhões , um volume muito superior aos US$ 13,53 bilhões de toda a Ásia , segundo a PitchBook.

Até 11 de março, a China registrou apenas 100 investimentos no setor de IA e aprendizado de máquina, totalizando US$ 917,8 milhões . Embora o trimestre ainda não tenha sido concluído, esse ritmo é bem inferior ao do primeiro trimestre de 2024, quando houve 196 negócios somando US$ 2,6 bilhões .

“É cedo para afirmar que a chegada da DeepSeek mudou a tendência de investimentos. O mercado chinês de venture capital ainda está em declínio, e os aportes em IA são menos da metade do pico registrado em 2021”, disse em nota Kyle Stanford, o diretor de pesquisa de capital de risco da PitchBook. Ele acredita que os investimentos na área devem crescer nos próximos trimestres e anos, mas ressalta que ainda não há sinais concretos de que a DeepSeek tenha alterado o cenário por si só.

O papel do governo no financiamento de IA

Um dos fatores que explicam a resposta moderada dos investidores privados é a estrutura particular do mercado de IA na China.

Em 2023, o governo dos Estados Unidos impôs restrições que proíbem empresas e indivíduos americanos de investir em negócios chineses ligados a semicondutores de IA e tecnologias quânticas. Com isso, o fluxo de capital estrangeiro para empresas chinesas do setor ficou severamente limitado.

Diante desse cenário, o governo chinês tem intensificado sua participação no setor. No início de março, Zheng Shanjie, chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, anunciou a criação de um fundo nacional de venture capital para impulsionar setores de alta tecnologia. O fundo deve mobilizar 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 138 bilhões) para investimentos em IA e outras áreas estratégicas.

Segundo o The Information, o governo chinês tem ampliado sua influência sobre a DeepSeek desde sua ascensão em janeiro, com autoridades locais da província de Zhejiang participando da seleção de investidores potenciais.

Índia supera Coreia do Sul e Japão em investimentos em IA

Enquanto o mercado chinês de venture capital desacelera, a Índia tem se destacado como o segundo maior polo de investimentos em IA na Ásia, ultrapassando Coreia do Sul e Japão.

Até 10 de março, o país registrou 53 negócios no setor de IA e aprendizado de máquina, totalizando US$ 222,8 milhões . No mesmo período, a Coreia do Sul contabilizou US$ 95,1 milhões em 51 negócios, enquanto o Japão fechou 39 acordos, somando US$ 27,5 milhões.