Apple perde terreno na corrida da IA e deveria trocar de CEO, dizem analistas

A Apple deveria considerar substituir Tim Cook no comando da companhia diante dos riscos crescentes ligados ao avanço da inteligência artificial, dizem analistas da consultoria LightShed Partners ouvidos pela Bloomberg. Para eles, a gigante da tecnologia precisa agora de um CEO com foco em produto, e não em logística, como Cook.

A avaliação ocorre no momento em que a Apple enfrenta uma transição importante em sua liderança operacional. A empresa anunciou que Jeff Williams deixará o cargo de diretor de operações ainda neste mês. Ele será substituído por Sabih Khan, que está na Apple há 30 anos.

Quem pode substituir Tim Cook?

Williams chegou a ser cogitado como potencial sucessor de Cook, mas agora John Ternus, vice-presidente sênior de engenharia de hardware, é visto como o nome provável para ocupar o posto no futuro.

Segundo a Bloomberg, a Apple tem ficado atrás de rivais como Microsoft e Meta na corrida pelo desenvolvimento e aplicação de soluções baseadas em IA. Segundo informações da Bloomberg, desde o início do ano, as ações da Apple acumulam queda de 16%, enquanto os papéis da Meta sobem 25% e os da Microsoft, 19%.

Para a LightShed, perder espaço no mercado de IA pode comprometer o crescimento de longo prazo da Apple e até alterar sua trajetória estrutural no mercado global.

Apesar do mau desempenho recente, o histórico de Cook à frente da empresa segue sendo positivo. De acordo com dados compilados pela Bloomberg, as ações da Apple subiram mais de 1.400% desde que ele assumiu o cargo, em 2011, contra um avanço de cerca de 430% do índice S&P 500 no mesmo período.

Ainda assim, os analistas da LightShed afirmam que, com a saída de Williams, este pode ser o momento de promover uma mudança mais disruptiva na liderança da companhia.