Venda recorde do iPhone 17 nos EUA e na China faz ações da Apple subirem 4%

Nova geração do iPhone registra desempenho 14% superior ao modelo anterior nos dez primeiros dias após o lançamento

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 20h57.

As ações da Apple (AAPL) subiram forte nesta segunda-feira, 20, após dados da Counterpoint Research mostrarem que as vendas do iPhone 17 superaram as do seu antecessor, iPhone 16, nos Estados Unidos e na China nos primeiros dez dias após o lançamento.

Segundo a pesquisa, a nova geração do iPhone vendeu 14% mais unidades que o modelo anterior nos dois principais mercados da companhia. O desempenho impulsionou a confiança dos investidores, fazendo os papéis da Apple subirem mais de 4% ao longo do pregão de Nova York.

No final da sessão, as ações da companhia fecharam em alta de 3,94%, cotadas a US$ 262,24 na Nasdaq. No acumulado do ano, os papéis da Apple registram alta de 4,7% em 2025, com valorização de 24% nos últimos três meses.

Modelo básico atrai consumidores e impulsiona recomendação de compra

A consultoria destacou que o iPhone 17 apresentou forte demanda pelo melhor custo-benefício. O modelo básico traz processador aprimorado, tela com maior brilho, armazenamento ampliado e câmera selfie com melhor desempenho, mantendo o mesmo preço do iPhone 16.

O bom início de vendas levou o banco de investimento Loop Capital a revisar sua avaliação para a Apple, elevando a recomendação para compra e aumentando o preço-alvo das ações de US$ 226 para US$ 315.

Diante disso, analistas acreditam que a Apple está bem posicionada para superar as projeções de lucros no relatório financeiro do trimestre encerrado em setembro. A expectativa é de que o forte desempenho do iPhone 17 e o interesse pelo novo iPhone Air, lançado recentemente na China, sustentem a recuperação das receitas no segmento de hardware.

O CEO Tim Cook esteve na China na semana passada, onde participou de eventos com autoridades locais e funcionários da empresa. Durante a visita, o novo modelo iPhone Air esgotou em poucos minutos após o lançamento, segundo o jornal South China Morning Post.

