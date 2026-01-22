Tecnologia

Threads começa a exibir anúncios para usuários brasileiros

Publicidade passa a aparecer no feed do aplicativo, que mantém 400 milhões de perfis ativos

Threads aposta em monetização com anúncios (Jakub Porzycki/Getty Images)

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15h28.

Última atualização em 22 de janeiro de 2026 às 15h29.

A partir da próxima semana, o Threads, rede social da Meta, começa a exibir anúncios. A medida, que será aplicada para os 400 milhões de usuários ativos em todo o mundo, é uma nova estratégia de monetização da plataforma, após um ano de testes em países selecionados.

Segundo a Meta, a publicidade será liberada de forma gradual. Num primeiro momento, a quantidade de anúncios exibidos será reduzida, como forma de acompanhar a experiência dos usuários antes de ampliar a presença comercial no aplicativo.

Os anúncios no Threads aparecem misturados às publicações das contas seguidas pelo usuário. Os formatos disponíveis são imagem estática, vídeo e carrossel, semelhantes aos já utilizados no Instagram e no Facebook, uma vez que usa o mesmo sistema de anúncios da Meta.

Com isso, os anunciantes têm acesso às ferramentas tradicionais de segmentação da empresa, baseadas em dados de atividade dos usuários e em informações fornecidas por parceiros comerciais. O Threads também pode ser ativado de forma integrada a campanhas publicitárias já em andamento em outras plataformas da Meta.

A empresa afirma que mantém padrões de controle de segurança e adequação de marca, com verificação realizada por terceiros, para garantir a confiabilidade do ambiente publicitário.

Vai ser possível retirar os anúncios do Threads?

Até o momento, não há opção para desativar anúncios no Threads e nem em outras redes sociais da Meta.

Ainda assim, o usuário pode consultar e gerenciar as informações usadas pela empresa para direcionar os anúncios. Esse controle é feito via Instagram, na Central de Contas, na seção Preferências de anúncios, acessível a partir das configurações do perfil no Threads.

Segundo a Meta, a entrega de anúncios considera dados como a atividade do usuário no ecossistema da empresa, a análise dos posts publicados no Threads e no Instagram, além de informações coletadas fora das plataformas da Meta, por meio de sites e aplicativos que utilizam ferramentas de rastreamento da companhia.

