Tesla adia Cybertruck mais uma vez

A Tesla sempre lidou com problemas de produção ao idealizar novos modelos de veículos elétricos. Os atrasos fazem parte dos lançamentos da empresa, então não é de surpreender que a ambiciosa picape elétrica da empresa – Cybertruck – esteja atrasada e sem data de início de produção.

A fabricação do veículo era esperada para o início de 2022, mas a data foi retirada do site da Tesla em dezembro e, até o momento, não há novas previsões.

O Cybertruck foi anunciado pela Tesla em 2019 e causou furor no mercado. O carro promete desempenho off-road e possui visual futurista, com desenho minimalista e influência da literatura cyberpunk.

Na semana em que ele foi revelado, Musk comentou que 250 mil reservas do veículo foram feitas por meio de seu site oficial. Em novembro, o site Electrek noticiou que as encomendas do automóvel ultrapassaram o valor de 80 bilhões de dólares, obtidos a partir de 1,2 milhão de clientes que anteciparam a compra.

Mas não é a primeira vez que a Tesla prorroga o lançamento do Cybertruck. A produção do modelo estava marcada para iniciar em 2021. Mas, em agosto, a montadora adiou o prazo para 2022.

As promessas e adiamentos, na verdade, parecem ser parte de alguma estratégia amalucada de Elon Musk, os prazos inflados também ocorrem na SpaceX, que apesar de atualmente seguir um calendário mais rígido de entregas, prometeu a exploração de Marte ainda nesta década.