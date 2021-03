Tendência em apps, modo escuro começa a chegar ao Google

O modo escuro ganhou espaço em aplicativos como Twitter, Facebook e WhatsApp. A justificativa das empresas ao oferecer tal recurso varia entre a economia de bateria de celulares, o menor impacto luminoso aos olhos do usuário ou simplesmente estilo. O Google começou a testar com mais pessoas o seu próprio modo escuro no seu buscador, que dominou 97,1% das pesquisas online no Brasil em 2020, segundo a consultoria StatCounter GlobalStats.

No novo visual, o nome do Google aparece em branco e o fundo da inteface do buscador fica cinza-escuro quando o modo escurso está ativado no sistema operacional do computador ou notebook.

Ao site americano The Verge, o Google informou que trabalha constantemente em novos recursos para seus produtos.

Vale notar que diversos temas que modificam a interface do navegador Google Chrome podem ser baixados e instalados a partir da loja virtual Chrome Web Store, que conta com diversas opções gratuitas.