Tencent se aproxima da meta anual de recompra de US$ 12,9 bilhões com nova aquisição

A gigante chinesa de tecnologia, Tencent Holdings, atingiu quase 90% de sua meta anual de recompra de ações de HKD 100 bilhões (US$ 12,9 bilhões), após realizar mais uma aquisição na terça-feira, 8 de outubro.

A empresa desembolsou HKD 700 milhões (US$ 90,1 milhões) para recomprar quase 1,6 milhão de ações, elevando o total deste ano para HKD 89 bilhões (US$ 11,4 bilhões), segundo informações da Bolsa de Valores de Hong Kong.

Recompra de ações e impacto no mercado

Até o dia 8 de outubro, a Tencent, com sede em Shenzhen, detinha um total de 9,28 bilhões de ações, uma queda significativa em comparação com as 9,61 bilhões no final de 2021, após a retirada de cerca de 330 milhões de ações recompradas.

O plano da Tencent para este ano é mais do que dobrar o valor de recompra em relação a 2022, quando atingiu HKD 49,4 bilhões. Isso reflete a estratégia agressiva da empresa, que só em 2021 recomprou HKD 2,6 bilhões em ações, e em 2022, HKD 33,8 bilhões.

Venda de ações pela Prosus e o estímulo da recompra

O movimento de recompra se intensificou após a venda de ações pela maior acionista da Tencent, Prosus, subsidiária do grupo sul-africano Naspers. Em 2022, a Prosus reduziu sua participação ao vender 37,4 milhões de ações no segundo trimestre e 31,6 milhões no terceiro, diminuindo sua fatia para 24,2%.

Desempenho das ações e perspectivas futuras

Apesar de as ações da Tencent [HKG: 0700] terem fechado em queda de 1,1% (cotadas a HKD 433,80 ou US$ 55,80) no dia 8, os papéis registraram uma alta de 12% desde o anúncio do pacote de estímulo econômico pelo banco central da China.

No terceiro trimestre, o preço médio das ações recompradas pela Tencent foi de HKD 378,40, o que representa um aumento de 4,5% em relação ao trimestre anterior. Até 30 de setembro, 239 empresas listadas em Hong Kong haviam recompensado ações, com a Tencent respondendo por mais de 40% do total.

Conclusão: O desempenho da Tencent em recompras e o impacto no valor de suas ações sugerem uma estratégia bem-sucedida de estabilização de mercado e criação de valor para seus acionistas.