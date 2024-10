BYD China lança Sea Lion 06 GT: esportivo elétrico com alto desempenho

A BYD China anunciou que o aguardado Sea Lion 06 GT, modelo elétrico esportivo da marca, será lançado oficialmente no mercado chinês no próximo dia 18 de outubro. A novidade promete oferecer uma experiência de direção diferenciada para os consumidores.

Apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Chengdu deste ano, o Sea Lion 06 GT chamou a atenção por seu design moderno e esportivo. Voltado para o público jovem, o modelo alia a qualidade de fabricação da BYD a inovações tecnológicas que visam proporcionar uma experiência de condução focada em estilo e desempenho.

Design aerodinâmico e moderno

Com linhas aerodinâmicas e visual marcante, o Sea Lion 06 GT mantém a identidade da família Ocean, com uma frente imponente e fluida. O modelo mede 4,63 metros de comprimento, 1,88 metro de largura e 1,49 metro de altura, com um entre-eixos de 2,82 metros, o que garante bom espaço interno e um perfil esportivo.

Detalhes como maçanetas embutidas e lanternas traseiras que percorrem toda a largura do veículo dão um toque moderno ao design, contribuindo ainda para a redução da resistência do ar e maior eficiência energética.

Potência e tecnologia de ponta

O Sea Lion 06 GT será oferecido em duas versões: uma com um único motor elétrico, de 160 kW ou 165 kW, que atende às necessidades do dia a dia, e outra com dois motores, combinando um motor de indução na dianteira e um motor de ímã permanente na traseira, com potência total de 310 kW. Essa configuração garante uma performance potente e equilibrada, aliada à eficiência energética.

No interior, o Sea Lion 06 GT traz o sistema de entretenimento DiLink 100, que oferece diversas funções multimídia e conectividade, proporcionando praticidade e conforto ao motorista e passageiros. O sistema de som premium Dynaudio eleva a qualidade sonora durante as viagens, enquanto o head-up display (W-HUD) exibe informações importantes diretamente no campo de visão do motorista, aumentando a segurança e comodidade.