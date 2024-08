Tencent aporta US$ 300 milhões em startup chinesa de inteligência artificial Moonshot

A gigante chinesa Tencent participou de uma rodada de investimento superior a US$ 300 milhões na startup chinesa de IA generativa Moonshot, seguindo o exemplo de sua rival Alibaba, que tem apoiado diversas startups promissoras no setor.

O investimento elevou o valuation da Moonshot para US$ 3,3 bilhões e atraiu outros investidores, incluindo a Gaorong Capital e a própria Alibaba. O The Information informou anteriormente que a Moonshot estava buscando investimentos com um valuation pré-investimento de US$ 3 bilhões e havia mantido conversas com a Tencent.

A transação é a mais recente em meio a uma série de investimentos em empresas chinesas de IA, à medida que grandes empresas de tecnologia locais e potências de capital de risco investem bilhões de dólares para financiar uma batalha custosa para preencher a lacuna deixada pelo ChatGPT no maior mercado de internet do mundo.

Entre os negócios mais proeminentes deste ano, a Alibaba liderou uma rodada recorde de US$ 1 bilhão para a Moonshot em fevereiro. Recentemente, a líder de comércio eletrônico com sede em Hangzhou, junto com a Tencent, forneceu novos fundos para a Baichuan, uma empresa chinesa peer da Moonshot, que está avaliada em 20 bilhões de yuans (US$ 2,8 bilhões).

Batalha pelo mercado chinês de IA

Fundada em março de 2023 em Xangai, a Moonshot é uma das seis startups chinesas de IA de crescimento rápido que competem para se tornar o equivalente da OpenAI na segunda maior economia do mundo. Tanto a Alibaba quanto a Tencent investiram na maioria do grupo, apelidado de "Seis Pequenos Dragões", que inclui Baichuan e MiniMax.

A OpenAI cortou o acesso ao seu software de desenvolvimento amplamente utilizado na China a partir de julho. A exigência de Pequim de que qualquer empresa obtenha aprovação antes de lançar um chatbot no país também praticamente garante que as empresas ocidentais não conseguirão fornecer serviços semelhantes ao ChatGPT para os consumidores chineses. Ao mesmo tempo, Washington tomou medidas para negar acesso da China a tecnologias críticas, incluindo os chips de IA mais avançados da Nvidia Corp., citando preocupações de segurança nacional.

O chatbot Kimi da Moonshot está entre as ferramentas no estilo ChatGPT mais populares entre os usuários de smartphones chineses, junto com o Doubao da ByteDance Ltd. e o Ernie da Baidu Inc.

O fundador Yang Zhilin é um empreendedor em série com doutorado em ciência da computação pela Carnegie Mellon University. Antes da Moonshot, ele ajudou a criar a empresa chinesa de software corporativo Recurrent AI.

As startups chinesas de modelos de linguagem grande estão vendendo seus serviços para desenvolvedores a preços muito baixos para ganhar participação de mercado. Elas são parcialmente subsidiadas por infraestrutura de nuvem barata fornecida por empresas como Alibaba e Tencent, embora a guerra de preços também seja exacerbada pelas gigantes tecnológicas que competem diretamente com as startups.

Grande parte do investimento da Alibaba na Moonshot veio com a condição de que a startup com sede em Xangai precisasse gastar parte desse dinheiro no serviço de nuvem da plataforma de comércio eletrônico, segundo uma das fontes, um arranjo também comum no cenário de IA generativa do Vale do Silício.